Internationale Festspiele in Ismaning

Von: Nico Bauer

Verlor knapp in drei Sätzen: Routinier Mathias Bachinger. © Nico Bauer

Das Finalwochenende findet wohl ohne deutsche Beteiligung statt.

Ismaning – Wie jedes Jahr wird in Ismaning großes Tennis gespielt, doch die neue Auflage der Wolffkran Open sind keine schwarz-rot-goldenen Festspiele. Schon jetzt ist so gut wie sicher, dass das Finalwochenende ohne deutsche Beteiligung gespielt wird. Nach der kurzfristigen Absage von Jan-Lennard Struff (TC Großhesselohe) aus familiären Gründen hatte der an Position fünf gesetzte Daniel Masur die Rolle des deutschen Frontmannes eingenommen. In der zweiten Runde endete das Turnier aber jäh für den Spieler aus der Tennisbase Oberhaching. Masur verlor 1:6, 7:6 (7:3) und 3:6 gegen den Ukrainer Vitaliy Sachko. In den zwei Stunden und zehn Minuten war der Ukrainer einen Tick besser und er hatte auch die besseren Nerven. Sachko schaffte es, von neun Breakbällen gegen sich acht abzuwehren. Unterdessen lieferte Matthias Bachinger (ebenfalls TC Großhesselohe) am Dienstagabend eine große Schlacht mit vielen vergebenen Chancen. Der aus dem Nachbarlandkreis Dachau stammende Routinier hatte sich durch die Qualifikation gespielt und verlor dann aber mit 0:6, 6:1, 4:6 gegen den Brasilianer Gabriel Decamps. Bachinger hatte zu Beginn des dritten Satzes das Momentum nicht auf seiner Seite und vergab eine Reihe von Breakbällen. Er war fast das ganze Jahr 2022 verletzt und da hätten die Weltranglistenpunkte für die zwei Runde richtig gutgetan. „Ich habe die tolle Stimmung sehr genossen“, sagte der 34-jährige Bachinger, der sich bei dem Ismaninger Publikum bedankte.

Etwas mehr Glück hatte mit Elmar Ejupovic ein anderer deutscher Qualifikant. Nach zwei Siegen im Vorab-Turnier gewann er in der ersten Runde 5:7, 7:6 (7:3), 6:;3 gegen den Schweizer Antoine Bellier und steht nun in Runde zwei gegen den Slowaken Lukas Klein.

Besondere Bedeutung hat das Ismaninger Hallenturnier um die Internationale Deutsche Meisterschaft dadurch, dass man jungen deutschen Talenten mit Wildcards goldene Brücken bauen kann. Marco Topo bekam eine Wildcard für das Hauptfeld, aber ihm fehlte am Ende etwas Glück. Mit 2:6, 6:3, 3:6 unterlag er dem Tschechen Jonas Forejtak. Auch bei Philip Florig reichte es nicht. Er bekam mit dem an Drei gesetzten Kandier Vasek Posipal ein schweres los und hatte nach nur 56 Minuten 3:6, 2:6 verloren. Posipal schlug stolze 15 Asse und ließ in zwei sehr souveränen Sätzen und ließ nicht einen Breakball zu.

Die Zuschauer können sich nun auf internationale Festspiele freuen, bei denen die 32 Teilnehmer im Hauptfeld aus 20 Nationen und fünf Kontinenten kamen. In der zweiten Runde befinden sich 13 Nationen unter den 16 Spielern.

Ansetzungen für die nächsten Tage, Ticket-Bestellungen und die Spielpläne sind auf der Internetseite des Turniers unter www.wolffkran-open.de zu finden.