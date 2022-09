Basketball: Internationales Flair in der 2. Liga

Von: Harald Hettich

Gespannt auf die neue Saison in der 2. Liga ProB: Tropics-Trainer Mario Matic. © bro

Oberhachinger Tropics starten bei den Wizards Karlsruhe in die neue Saison

Oberhaching – Sechs intensive Trainingswochen liegen hinter den Zweitliga-Basketballern des TSV Oberhaching. An diesem Samstag geht es los mit der neuen Saison in der ProB Süd. Zum Auftakt müssen die Schützlinge von Chefcoach Mario Matic reisen. Ab 19.30 Uhr gastieren die Gelbhemden bei den KIT Seeburger College Wizards Karlsruhe (Kostenloser Livestream über Link auf www.tsv-tropics.de). „Eine neue Saison ist immer auch eine Wunderkiste“, betont Mario Matic kurz vor dem ersten Tippoff der Spielzeit 2022/2023).

Der Deutsch-Kroate sieht sein nur punktuell verstärktes, vorwiegend aus der Kraft des gesamt verbliebenen Vorsaisonkaders (wir berichteten) zwar „gut gerüstet“ für eine weitere Mission Klassenerhalt im Unterbau der Zweiten Bundesliga. Doch für die Auftaktpartie schiebt er dem badischen Gastgeber die Favoritenrolle zu. „Nach einer Seuchensaison zuletzt haben sich die Karlsruher auf und neben dem Platz fast runderneuert und kommen mit einer starken Truppe daher“, erklärt Matic. Der Relaunch der Werfer vom Rheinhafen fußt auf dem Fastabstieg in der Vorsaison und beginnt prägend auf der Trainerposition. Ex-Nationalspieler Rouven Rössler beendete seine Spielerkarriere bei den Wizards und fungiert künftig als Chefcoach. Für die Premierensaison des Neuen hat Karlsruhes Manager Zoran Seatovic auf dem Court interessante Verpflichtungen getätigt. Insbesondere auf den beiden Ausländerpositionen zeigen sich die Karlsruher offenkundig verstärkt.

Schillernster Transfer ist der amerikanische Aufbaulenker Christian Rodriguez. Der 23 jährige lieferte zuletzt bei der Cornerstone University (Michigan) mit 21,5 Punkten und fast sechs Partie pro College-Partie beeindruckende Zahlen und startet seine Profilaufbahn jetzt in Karlsruhe. Nicht zu übersehen im Wizards-Kollektiv ist auch der neue 2,18-Meter-Center und aktuelle irische Nationalspieler Cian Sullivan, der zuletzt in Spanien agierte. Das Trio der Neuen beim erste Tropics-Gegner komplettiert Malik Kudic. Der variabel auf beiden Forward-Positionen einsetzbare Flügel kommt von den Schwenningen Panthers aus der ProA und soll in seiner neuen Heimat eine Schlüsselrolle übernehmen. „Zusammen mit den vom Verein weiter verpflichteten Leistungsträgern Christoph Rupp, Moritz Bär, Marcel Davis und Vincent Hennen hat Karlsruhe einen deutlich stärkeren Kader als in der Vorsaison“, analysiert Matic. „Wir dürfen den Zauber der Wizards nicht zur Entfaltung kommen lassen und sie frühzeitig bekämpfen“, gibt er sich kämpferisch. Mit voraussichtlich bester Aufstellung der Kybergriesen – Ausfälle gibt es bislang nicht zu beklagen. Nur Center Bernhard Benke wird wegen eines studienbedingten Aufenthaltes in Finnland wohl erst in der Rückserie zur Verfügung stehen. Ansonsten scheinen die Tropics gerüstet, nach der Playoff-Teilnahme in der Vorsaison als größtem Team-Erfolg bislang eine ordentliche Runde in Bundesliga zwei folgen zu lassen.