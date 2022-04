Isaria Unterföhring: „Fritzi“ ist der Königstransfer

Von: Nico Bauer

Teilen

Willkommen zurück: Isaria-Trainer Fabio Aiello (r.) begrüßt „Fritzi“ Abdul-Bashir Ibrahimi. © SC Isaria Unterföhring

Abdul-Basir Ibrahimi kehrt zu Isaria Unterföhring zurück.

Unterföhring – „Fritzi“ is back. Abdul-Basir Ibrahimi kam einst als Flüchtling aus Afghanistan, wurde bei den Ringern des SC Isaria Unterföhring der Einfachheit halber „Fritzi“ genannt und war vom ersten Tag an der Liebling aller Fans. Nach dem Rückzug des Vereins aus der Oberliga wechselte er zum TSV Westerndorf und kommt nun als Königstransfer nach dem Unterföhringer Bayernliga-Aufstieg zurück nach Hause.

Abdul-Basir Ibrahimi war in der abgelaufenen Saison ein absoluter Leistungsträger in Westendorf. Er gewann acht seiner zehn Oberligakämpfe mit einer Bilanz von 29:4 Mannschaftspunkten. Der Afghane würden wohl jedem Oberligisten gut zu Gesicht stehen – und eine Klasse tiefer in Unterföhring dürfte er nahezu unschlagbar sein. „Er kommt zu uns, weil er weiß, was wir vorhaben“, sagt sein Trainer Fabio Aiello.

„Fritzi“ ist ein Gesicht für das Ziel, in die Oberliga zurückzukehren. Nach dem Aufstieg aus der Landesliga wird man sich in der Bayernliga vor keinem Gegner fürchten müssen. Aiello sieht den nächsten Schritt aber entspannt mit einer Terminierung für die nächsten Jahre. „Sollten wir vorne stehen, werden wir sicher nicht absichtlich verlieren“, sagt der Trainer, „aber gerade für die Entwicklung der Jungen wären ein bis zwei Jahre mehr in der Bayernliga nicht schlecht.“

Der Unterföhringer Nachwuchs ist auch Thema für Abdul-Basir Ibrahimi, der bei einem Gewicht von 61 Kilogramm in den Gewichtsklassen 57 bis 71 Kilo in beiden Stilarten eingesetzt werden kann. Abdul-Basir bildet mit den anderen Vereinsikonen Andreas Walter, Stefan Hofstetter, Christian Axenbeck und Marco Punzo ein Quintett der Trainer im Schülerbereich. „Seine Schützlinge sollen ihn auch wieder als Aktiven auf der Matte sehen“, sagt Fabio Aiello. „Fritzi“ Ibrahimi ist ein Vorbild und wird als solches auch wieder die Talentschmiede mit der ersten Mannschaft verbinden.

Ibrahimi war schon nach seiner Flucht aus Afghanistan ein menschliches Vorbild. Schon in der Erstunterkunft lernte er alleine mit dem Handy die deutsche Sprache und integrierte sich im Verein. Sportlich kam er als Nobody und war zur Überraschung des eigenen Vereins und der Gegner nahezu unschlagbar.

Der SC Isaria Unterföhring hat mit dem Ukrainer Alex Eftekhari noch einen weiteren, hoch spannenden Zugang. In seinem Heimatland gehört er zum U23-Kader und schaffte den Absprung noch vor Beginn des Krieges. Sein Vater Sharog Eftekhari war einst schon Ringer in Unterföhring und betreibt heute ein Restaurant in München. Vater und Sohn haben schon seit Jahren das Ziel, gemeinsam in der eigenen Gastronomie zu arbeiten. Sportlich ist Eftekhari ein absoluter Glücksfall des SC Isaria. Er ist in der Bayernliga ein Siegringer und im Halbschwergewicht bis 98 Kilogramm besetzt der Neue genau die Kaderlücke, in der man Handlungsbedarf hatte.