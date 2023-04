Beim Beachhandball ist das Verletzungsrisiko um ein Vielfaches geringer als im Hallenhandball.

Von: Patrik Stäbler

Teilen

„Im Beachhandball ist ständig Crunchtime; du hast als Spieler keine Zeit, durchzuatmen“, sagt Alexander Novakovic (l.; hier bei der Frauen-WM 2022). © Imago

Beachhandball birgt eine hohe Verletzungsgefahr, verleitet Spielerinnen und Spieler zu einer lascheren Deckung in der Halle und ist ohnehin kaum mehr als eine Sauf- und Partyvariante des echten Sports. So weit die Vorurteile, die sich auch fast 30 Jahre nach dem deutschlandweit ersten Turnier im Sand hartnäckig halten.

Ismaning – Dabei habe das mit der Wirklichkeit von heute wenig zu tun, insistiert Alexander Novakovic, Sprecher der Abteilungsleitung beim TSV Ismaning und Frauen-Bundestrainer im Beachhandball. Im Interview mit der Deutschen Handballtrainer Vereinigung (DHTV) ärgert sich der 39-Jährige über „typische Narrative“, wenn es um das Spiel im Sand geht. „Wenn es im Oberliga- oder Landesligabereich immer noch Trainer gibt, die einen Spieler deswegen nicht Beachhandball spielen lassen wollen“, sagt Novakovic, „bedeutet das für mich, dass dieser Trainer kein Wissen über Beachhandball hat“.

Schließlich gibt sich der Ismaninger überzeugt, dass Handballerinnen und Handballer in ihrer Entwicklung vom Spiel im Sand profitieren – nicht zuletzt im taktischen Bereich. „Im Beachhandball ist ständig Crunchtime; du hast als Spieler keine Zeit, durchzuatmen, sondern musst ständig Entscheidungen treffen. Die Handlungsschnelligkeit wird geschult, in der Unterzahl-Abwehr muss man sehr antizipativ denken“, sagt Novakovic im DHTV-Interview. „Und von der Bewegung auf Sand profitiert jeder Spieler athletisch.“

Dazu komme die Möglichkeit, die Beach-Variante in die Vorbereitung auf die Hallensaison einzubetten. „Der Trainer kann seine Spieler durch Beachhandball fitter in die Saisonvorbereitung zurückbekommen“, betont Novakovic. Zwar gäbe es in den meisten Mannschaften Laufpläne für die Zeit zwischen den Spielzeiten. Jedoch glaube er, „dass 60 oder 70 Prozent der Amateurspieler einen solchen Laufplan eher halbherzig verfolgen“, so der 39-Jährige. „Wenn diese Spieler Beachhandball spielen, werden zusätzlich auch andere Muskelgruppen angesprochen, als man mit Waldläufen oder Hallentraining erreicht – gerade, was die Fähigkeiten für Sprünge und Schnelligkeitstraining betrifft. Deswegen ist mit Beachhandball nicht nur Leistungserhalt möglich, sondern sogar ein Leistungsplus.“

Hinsichtlich des Risikos für schwere Blessuren verweist der Nationaltrainer, der mit den deutschen Beach-Frauen Europameister, Weltmeister und World-Games-Sieger geworden ist, auf Studien, „die mehrfach belegt haben, dass das Verletzungsrisiko im Beachhandball um ein Vielfaches geringer ist als im Hallenhandball“. Er selbst sei seit 2015 beim DHB und habe seither nur eine gravierende Verletzung erlebt – in acht Jahren. „Der Sand verzeiht alles“, ist Novakovic überzeugt.

Zudem sei Beachhandball schon lange nicht mehr eine reine Sauf- und Partyvariante, „sondern eine leistungsorientierte Sportart, die zu den Olympischen Spielen will“, betont der Ismaninger im DHTV-Interview. So wurde die Sportart 2018 zwar ins Programm der Olympischen Jugendspiele aufgenommen. Mit Blick auf die Spiele in Paris 2024 erteilte das IOC dem Beachhandball Ende 2020 jedoch eine Absage. (PATRIK STÄBLER)