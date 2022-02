Ismaning: Grünes Licht für Winterlauf am Sonntag

Von: Patrik Stäbler

„Wir gehen so von 600 bis 650 Startern aus“: Die Veranstalter vom TSV Ismaning rechnen mit einem kleineren Teilnehmerfeld. © Dieter Michalek

Für viele Hobbyläuferinnen und -läufer ist es der erste Wettkampf seit Monaten: An diesem Sonntag startet in Ismaning die 30. Auflage der traditionellen Winterlaufserie.

Ismaning – Sie ist heuer freilich größtenteils eine Frühlingsveranstaltung, nachdem das Auftaktrennen über 13 Kilometer pandemiebedingt von Dezember auf Mitte Februar verlegt wurde. Die weiteren Läufe finden am 20. März (17 Kilometer) und am 3. April (21,4 Kilometer) statt.

„Ich habe von vielen Läufern die Rückmeldung bekommen, dass sie sehr froh sind, dass endlich wieder etwas stattfindet“, sagt Florian Steyer, der beim TSV Ismaning Thorsten Cammann nicht nur als Abteilungsleiter sondern auch als Cheforganisator der Winterlaufserie abgelöst hat. In dieser Funktion steht er dieses Jahr vor der Herausforderung, die drei Rennen corona-konform zu gestalten. So gilt am Sonntag im Ismaninger Sportpark für alle Teilnehmer nicht nur die 2G-Regel und eine Maskenpflicht bis kurz vor dem Start. Sondern die komplette Veranstaltung findet auch im Freien statt. Sprich: Es gibt keine Umkleiden, keine Duschen und keinen Shuttlebus vom S-Bahnhof.

Auch deshalb rechnet Florian Steyer mit weit weniger Läuferinnen und Läufern als in den Vorjahren: „Wir gehen so von 600 bis 650 aus“, sagt der Abteilungsleiter. Anmeldungen sind auch noch am Veranstaltungstag möglich. Jedoch rät Steyer allen Kurzentschlossenen dazu, lieber etwas früher vor dem Startschuss um 10.15 Uhr zu erscheinen. Neben dem 13-Kilometer-Rennen gibt es auch einen Schülerlauf über 1000 Meter (10 Uhr). (PATRIK STÄBLER)