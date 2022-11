Ismaninger Handballer schütteln Heimschwäche ab

Von: Patrik Stäbler

Glänzender Auftritt: Lucas Baierlein & Co. sind endgültig in der Bayernliga angekommen © Dieter Michalek

Erst vor wenigen Tagen hat Trainer Christoph Ilg seinem Kapitän bei den Handballern des TSV Ismaning einen nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag unterbreitet. Man könnte doch den nächsten Gegnern anbieten, schlug er Florian Elsinger vor, sämtliche Heimspiele der Isar Devils auswärts zu bestreiten. Schließlich hatte der Aufsteiger vor den eigenen Fans bislang in dieser Saison – vorsichtig ausgedrückt – nur selten geglänzt.

Ismaning – Im Duell mit der TG Landshut, immerhin Tabellendritter der Bayernliga Süd, haben die Ismaninger nun jedoch ihre rätselhafte Heimschwäche abschütteln können. „Das war Balsam für die Seele“, kommentiert Trainer Ilg den 30:26-Erfolg. „Jetzt haben wir endlich mal gezeigt, dass wir auch daheim guten Handball spielen können.“ Durch den Sieg verkürzt der Tabellenfünfte Ismaning den Abstand auf die Playoffplätze auf einen Punkt. Umso wichtiger wird nun das direkte Duell gegen den Vierten aus Allach am kommenden Sonntag.

Um dort zu bestehen, müssten die Isar Devils ähnlich auftreten wie gegen Landshut – einmal abgesehen von der ersten Viertelstunde. Denn da sei seine Mannschaft „überhaupt nicht auf der Platte gewesen“, moniert Ilg. „Wir hatten wenig Zugriff aufs Spiel und waren immer einen Schritt zu spät dran.“ Folglich liegen die Hausherren zunächst mit 2:7 hinten, ehe ein Ruck durchs Team geht. „Vor allem in der Deckung haben wir danach Fuß gefasst“, berichtet der Coach. „Dadurch sind wir dann auch offensiv ins Tempo gekommen.“

Dabei ereilt die Gastgeber zu Beginn ihrer Aufholjagd ein Rückschlag: Nachdem er unglücklich umgeknickt ist, muss sich Marc Gottschall – immerhin der zweitbeste Torschütze seines Teams in dieser Saison – vorzeitig aus dem Spiel verabschieden. Seine Kollegen kann dieser Ausfall jedoch nicht bremsen: Tor um Tor kommen sie heran, gleichen beim Stand von 11:11 erstmals aus und gehen wenig später sogar mit einer 15:13-Führung in die Pause.

Im zweiten Durchgang seien seine Ismaninger dann „mit Abstand die bessere Mannschaft gewesen“, betont Ilg. So ziehen die Gastgeber binnen sechs Minuten auf 20:14 davon. Grundstein für diesen Zwischenspurt ist eine starke Deckung, die merklich von den Rückkehrern Marc Simon und Lars Nickel profitiert, sowie ein hervorragender Marcelo Miranda-Jahn im TSV-Tor. Seine Isar Devils vergrößern ihren Vorsprung bis zum 25:18, ehe sie in den letzten zehn Minuten spürbar vom Gas gehen. In der Folge kommt Landshut zwar noch mal bis auf drei Tore heran, doch wirklich in Gefahr gerät dieser 30:26-Sieg zu keinem Zeitpunkt mehr. „Die Jungs haben das sehr gut gemacht“, lobt Christoph Ilg sein Team. „Ich denke, man kann sagen, dass wir in der Bayernliga angekommen sind.“ (PATRIK STÄBLER)

TSV Ismaning – TG Landshut 30:26 (15:13)

Ismaning: Miranda-Jahn, Winkler, Zimmermann - Baierlein (10/6), Mannel (6), Notz (4), Elsinger (4), Mansaré (3), Varis (1), Zobel (1), Nickel (1), Simon, Gottschall, Schwetz.