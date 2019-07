Kirsten Walter vor Beach-Handball-EM: „Wir müssen am absoluten Limit spielen“

Beach-Handball-Europameisterschaft

von Guido Verstegen schließen

Seit Samstag weilt die deutsche Beachhandball-Nationalmannschaft der Frauen in der Sportschule Kienbaum, um sich noch einmal voll und ganz auf die Europameisterschaft im polnischen Stare Jablonki (2. bis 7. Juli) zu fokussieren. Die Ismaningerin Kirsten Walter führt das DHB-Team als Spielführerin aufs Feld. „Wir wollen die Hauptrunde erreichen“, sagt die 23-Jährige im Interview.

Ismaning – Frau Walter, es ist Ihre dritte EM-Teilnahme nach 2015 und 2017, erstmals sind Sie auch Kapitänin. Steht das Turnier 2019 damit unter einem ganz besonderen Stern für Sie?

Klar, für mich persönlich ist das was ganz anderes, auch im Hallenhandball war ich ja bisher noch nicht Spielführerin. Es ist eine große Herausforderung, die Mannschaft zusammenzuhalten, die Motivation hochzuhalten, im Zweifel zwischen Tea

m und Trainern zu vermitteln.

Wie ist die Vorbereitung aus Ihrer Sicht gelaufen? Vorrangiges Ziel war ja, dass die Mannschaft möglichst viel Spielpraxis sammelt.

Im Vergleich zu den anderen Europameisterschaften gab es viel mehr Lehrgänge, im November 2018 ging’s schon los. Und Weihnachten waren wir dann auch schon bei einem internationalen Turnier dabei. Spielpraxis ist sehr wichtig für uns, schließlich gibt es den Kader in dieser Zusammensetzung erst seit einem halben Jahr.

Welche Erkenntnisse nehmen Sie in diesem Zusammenhang aus dem Vorbereitungslehrgang in Ungarn mit? Dort hat das Team erstmals Länderspiele gegen Konkurrenten wie Norwegen oder eben Ungarn ausgetragen.

Wir haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und sind ein super Team. Wir können uns selbst sehr gut einschätzen und mit den anderen Teams mithalten. Dafür müssen wir allerdings am absoluten Limit spielen. Auf diesem Niveau wird jeder kleine Fehler bestraft, die Gegner verfügen über viel Erfahrung, sind clever und robust.

Trainer Novakovic sagte auf „dhb.de“, das Team hätte sich nur einmal „richtig dämlich angestellt“ – was hat er damit gemeint?

Wir hatten ein Trainingsspiel gegen Ungarn II – das haben wir zwar gewonnen, aber eben nicht überzeugend. Wie waren nicht richtig bei der Sache. Da müssen wir uns selbst wachrütteln, das Ding konsequent und diszipliniert durchziehen. Im nächsten Spiel sah das Ganze dann auch schon wieder ganz anders aus.

Alexander Novakovic kennen Sie schon sehr lange, Sie haben eine gemeinsame Ismaninger Vergangenheit – bis 2018 hat er auch „Die Brüder“ gecoacht, wo Sie ja immer noch spielen. Inwiefern ergänzt er sich mit Tom Hankel?

Alex ist mehr der Macher und Umsetzer, energisch und impulsiv. Tom ist mehr der ruhige Taktiker, wertet die Spiele ganz genau aus und hat alle Statistiken.

Der EM-Kader ist noch sehr junge, die Mannschaft soll ja perspektivisch aufgebaut werden. Was ist drin für Deutschland?

Wir werden für die Gegner schwer auszurechnen, schneiden sicher besser ab als zuletzt und wollen die Hauptrunde erreichen. Dafür ist es wichtig, dass wir nach einem möglicherweise holprigen Start gegen starke Teams wie Russland oder Dänemark Ruhe bewahren und weiter auf uns schauen.

Die Trainer betonen immer wieder die lockere Stimmung, die im Team trotz der Fokussierung auf die gemeinsamen Ziele herrscht. Wie macht sich das bemerkbar, haben Sie ein Beispiel?

Na ja, es passt ganz einfach vom ersten Tag an – und wir kennen uns ja von der „German Beach Tour“ schon ganz gut. Wir haben ein paar Stimmungsmacher dabei, Lucie-Marie Kretzschmar hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Es ist ein lustiger Haufen, ohne jede Grüppchenbildung.

Was nehmen Sie sich persönlich für diese EM vor?

Ich möchte meine Rolle als Kapitänin so gut wie nur möglich ausfüllen, viel mit den Spielerinnen reden und die Mädels pushen. Ich will hundert Prozent Leistung bringen, und ich möchte, dass es mit dem deutschen Frauen-Beachhandball vorangeht. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.

Zur Person

Kirsten Walter ist in Ismaning aufgewachsen, spielte stets für den TSV, ehe sie 2016 zum HCD Gröbenzell wechselte. Mit dem erfolgreichen Ismaninger Beach-Team „Die Brüder“ will sie sich auch in diesem Jahr wieder für die DM-Finalrunde in Berlin qualifizieren. Die 23-Jährige studiert an der TU München „Management und Technology“ und schreibt gerade an ihrer Bachelor-Arbeit.