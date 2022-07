Novakovic-Team erobert bei World Games den dritten Titel binnen zwölf Monaten

Von: Guido Verstegen

Dieses war der dritte Streich: Welt- und Europameister Deutschland bejubelt in Birmingham den Sieg bei den World-Games. © Team Deutschland/Lea Meyer

Bundestrainer Alexander Novakovic (TSV Ismaning) spricht ehrfürchtig von einem „Moment für die Ewigkeit“: Mit dem Sieg bei den World Games in Birmingham/USA haben die deutschen Beachhandballerinnen als Europa- und Weltmeister binnen zwölf Monaten die drei Top-Titel erobert.

Ismaning/Oberschleißheim – Die Konstellation war einmalig, und die deutsche Mannschaft nutzte sie. Noch nie zuvor hatte eine Beachhandball-Nation gleichzeitig den EM-, den WM- und den World-Games-Titel inne, mit dem 2:0 (15:14, 9:8) im Finale von Birmingham im US-Bundesstaat Alabama machten die DHB-Frauen damit den Gewinn eines legendären Triples perfekt. Einmal mehr war die schlagkräftige Crew aus dem Landkreis mittendrin: Für die Brüder Ismaning spielen Kirsten Walter – in der Halle läuft sie für den HCD Gröbenzell auf –, Michelle Schäfer (TSV Haunstetten), Carolin Hübner (HSG Würm-Mitte), für die Beach Bazis Schleißheim spielen Isabel Kattner und Belen Gettwart (beide HCD Gröbenzell). Das Trio Lucie Kretzschmar, Lena Klingler und Amelie Möllmann wirbelt im Sand zudem für die in Ismaning stationierten Minga Turtles.

Möllmann markierte im umkämpften Endspiel gegen Norwegen mit ihrem Golden Goal zum 9:8 den entscheidenden Punkt im zweiten Durchgang und entschied damit die Partie. Den ersten Satz hatten die deutschen Frauen dank eines verrückten Treffers von Kattner gewonnen – drei Sekunden vor Schluss traf sie fast von der Mittellinie ins linke Eck. „Der Ball kam zu mir, ich stand frei – für ein Abspiel war keine Zeit mehr, also habe ich geworfen. Der Torhüterin war wohl ein bisschen die Sicht verdeckt“, lässt die 21-Jährige den Moment Revue passieren – und steuerte dann in Halbzeit zwei von der ungewohnten rechten Seite weitere vier Punkte bei. Im Gruppenspiel gegen Norwegen hatte Belen Gettwart von rechts prima getroffen: Die 20-Jährige fiel dann aber mit einer Gehirnerschütterung aus („Ich war sogar kurz bewusstlos“) und mit einer Fußverletzung („Die genaue Diagnose steht noch aus“) für den Rest des Turniers aus.

Bei Kirsten Walter flossen nach dem Schlusspfiff dann die Tränen. „Dieses Finale war wahnsinnig nervenaufreibend, das war ein enormer Druck. Dass wir es dann zu diesem Riesen-Erfolg mit drei Titeln in zwölf Monaten geschafft haben, war einfach unbeschreiblich – und die Emotionen haben mich überkommen“, erzählte die Ismaningerin.

„Wir waren der absolute Favorit! Das dann so zu bestätigen, wieder so einen Durchmarsch hinzulegen, das ist dann schon die Königsdisziplin!“, hob Bundestrainer Alexander Novakovic gerade auch die mentale Stärke seiner Spielerinnen hervor. „Das war der Grand Slam des Beachhandballs, ein Moment für die Ewigkeit“, sagte der 38-Jährige vom TSV Ismaning nach 25 Pflichtspiel-Siegen am Stück.

Mit der Abschlusszeremonie und dem ersten Auftritt von R&B-Star Lionel Richie (72) in seiner Heimatstadt seit 25 Jahren endete ein ganz besonderes Turnier. „Auf einem anderen Kontinent, andere Sportarten, viele Nationen, ein Athletendorf – eigentlich ein Traum für einen Sportler, bei so einem Großevent dabei sein zu dürfen“, sagte Kirsten Walter. Auch das Treffen mit dem Ismaningers Nico Paufler, Silber-Medaillengewinner im Kanu-Marathon über die Kurz-Distanz, und natürlich der Besuch von Thomas Bach, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, zählten am Rande der Partien zu den Highlights. „Beachhandball hat olympisches Format“, erwartet DHB-Präsident Andreas Michelmann laut „dhb.de“ für Los Angeles 2028 die Aufnahme der Disziplin ins Programm der Spiele.

Am heutigen Dienstagabend geht es für die deutsche Mannschaft zum Sommerempfang des Bayerischen Landtages, zu dem Landtags-Präsidentin Ilse Aigner die Europameisterinnen in den Park des Neuen Schlosses Schleißheim eingeladen hatte. Jetzt kommen sie als Grand-Slam-Siegerinnen.