Rehberg sorgt in Ismaning für faustdicke Überraschung

Von: Nico Bauer

Nervenstark: Max Rehberg, mit Wildcard ins Hauptfeld gekommen, hat noch kein Break zugelassen. © Bauer

Max Rehberg war bereits in den vergangenen Jahren das lokale Gesicht der Wolffkran Open. Als junges Talent war er schon nahe dran an Überraschungen. Heuer ist der 19 Jahre junge Ex-Aschheimer deutlich gereifter und schaffte die Sensation. In der ersten Runde feuerte er den an Zwei gesetzten Tschechen Tomas Machac aus dem Turnier. In der zweiten Runde gewann er dann auch noch gegen den Holländer Robin Haase 6:3, 7:6 (9:7).

Ismaning – Zum dritten Mal bekam Max Rehberg eine Wildcard für das Hauptfeld, aber diesmal war er ein anderer Spieler. Rehberg kam nicht mehr als das bayerische Talent, dass Erfahrungen auf der Profitour sammeln soll und die große Chance hat, mit einem Sieg und sieben Weltranglistenpunkten für das Erreichen der zweiten Runde die Karriere anzuschieben. Rehberg hat sich heuer schon für zwei Challengers qualifiziert und kürzlich sein erstes Turnier gewonnen Rehberg siegte bei einem mit 15 000 Dollar dotierten Future Turnier im französischen Forbach.

Das war ein Ausrufezeichen in der Dritten Liga des Welttennis und nun in Ismaning wartete auf die Nummer 596 der Weltrangliste ein anderes Kaliber. Der zwei gesetzte Tscheche Tomas Machac war statistisch eine Nummer zu groß. Er kam als Nummer 108 nach Ismaning mit dem Ziel, durch die Turnierpunkte in die Top 100 zu springen.

Doch auf dem Platz war alles anders. Rehberg spielte nicht mehr Juniorentennis, sondern Männertennis - konstant und fast fehlerfrei. In seinen zwei Sätzen ließ der 19-Jährige nicht einen einzigen Breakball für den Turnierfavoriten zu.

Zu dem Klassetennis von Rehberg kam diesmal der Faktor Eiseskälte. Zwei Breakbälle hatte Rehberg und beide nutzte er. Die zweite Breakchance war zur 1:0-Führung im zweiten Satz nach gewonnenem ersten Satz. Bei jungen Spielern ist das meist kein guter Zeitpunkt, denn dann spielen sie nicht nur gegen einen guten Tennisspieler, sondern auch gegen den eigenen Kopf, wenn der Sieg nahe ist und der Satz noch lang dauert. Nicht bei Rehberg, der spielte einfach weiter.

Seine Aufschlagspiele gewann er ohne Wackler und bei den Aufschlagspielen von Machac nahm er die Chancenlosigkeit zur Kenntnis. Bei 5:4 kam das letzte Aufschlagspiel, das Rehberg zu Null gewann. Mit dem Sieg nach 62 Minuten hatte er auch noch eines der schnellsten und klarsten Erstrundenmatches gespielt. In der zweiten Runde besiegte Rehberg den holländischen Routinier Robin Haase mit 6:3, 7:6 (9:7). Der junge Deutsche ließ wieder kein Break zu und bewahrte auch die Ruhe, als er im Tiebreak einen Satzball abwehren musste.

Mit 47 Weltranglistenpunkten und Platz 596 hat Rehberg aktuell einen Höchststand in der Weltrangliste. Die zwei Siege von Ismaning bringen noch einmal 16 Punkte, mit denen er knapp 100 Plätze gut machen kann. Im Viertelfinale der Wolffkran Open kann das kleine Tennismärchen noch weiter gehen.

