Handball Awards: Abstimmen für Klein, Novakovic & Co.

Von: Guido Verstegen

Teilen

Handball-Influencer: BHV-Talentförderer Dominik Klein aus Oberschleißheim steht auch zur Wahl. © Karmann/dpa

Auf der langen Liste der Nominierten stehen einige bekannte Namen aus dem Landkreis: Zum zweiten Mal vergeben das Online-Portal „handball-world.news“ und das Magazin „Bock auf Handball“ die German Handball Awards

Ismaning/Oberschleißheim In insgesamt zwölf Kategorien – im Vorjahr waren es noch 14 – werden Spieler, Trainer und andere Handball-Persönlichkeiten ausgezeichnet, die im Jahr 2022 auf sich aufmerksam gemacht haben. In der Kategorie „Trainer*in des Jahres“ steht Alexander Novakovic, Sprecher der Abteilungsleitung des TSV Ismaning, als Chefcoach der Beachhandball-Nationalmannschaft Frauen zur Wahl. Die Schützlinge des 38-Jährigen gehen wiederum in der Kategorie Team des Jahres ins Rennen: 2022 haben die deutschen Beachhandballerinnen sowohl bei der WM als auch bei den World Games triumphiert. Da wundert es nicht, dass bei den Beachhandballerinnen des Jahres das Trio Carolin Hübner (Brüder Ismaning/18 Jahre), Isabel Kattner (Beach Bazis Schleißheim/22 Jahre) und Lucie Marie Kretzschmar (von den in Ismaning stationierten Minga Turtles/22 Jahre) nominiert sind. Als „Handball-Influencer“ ist der in Oberschleißheim lebende BHV-Talentförderer und Weltmeister Dominik Klein (39) einer der Kandidaten. Das Voting für die Awards läuft noch bis 23. Januar 2023, abstimmen kann man auf „handball-world.news“. (guv)