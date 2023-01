Tim Koniarski beendet eine „Trainingseinheit“ auf Rang drei

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Der Fokus liegt auf Triathlon: Tim Koniarski (Solidarität Ismaning) möchte sich erneut für die WM qualifizieren. © Förtsch

Schnell noch ein Energie-Gel in den Mund gedrückt, danach Sohn und Frau geküsst – und schon eilt Tim Koniarski an die Spitze des Starterfeldes beim zweiten Rennen der Ismaninger Winterlaufserie, das gleich losgehen soll. Der 36-Jährige ist Stammgast bei dieser Veranstaltung, hat hier bereits zig Spitzenplätze erzielt, und doch ist sie für ihn jedes Jahr aufs Neue etwas Besonderes – schließlich lebt Koniarski in Ismaning und startet für den örtlichen SV Solidarität.

Ismaning – „Es macht immer wieder sehr viel Spaß hier“, betont er. „Man wird von den Zuschauern an der Strecke angefeuert. Und es ist einfach eine schöne Atmosphäre, in der Heimat zu laufen.“ Zumal, wenn der Lokalmatador so gut abschneidet wie heuer: Schon beim Auftaktrennen landete er auf einem starken vierten Platz; und nun schaffte Tim Koniarski über 17 Kilometer sogar den Sprung aufs Treppchen – als Dritter in 1:01.55 Stunden.

Dabei sind die Winterläufe in Ismaning für den 36-Jährigen eigentlich nur „Trainingseinheiten unter Wettkampfbedingungen“, wie er es nennt. Denn sein eigentlicher Fokus liegt auf dem Triathlon, den er vor zehn Jahren während seiner Promotion in Regensburg für sich entdeckte. Als Kind und Jugendlicher war Koniarski noch leidenschaftlicher Tennisspieler gewesen, trainierte zwischenzeitlich an der Tennis Base in Oberhaching und träumte als eines der hoffnungsvollsten Talente im Freistaat vom Sprung zum Profi. Doch dieser blieb ihm verwehrt; stattdessen machte der Finanz- und Wirtschaftsmathematiker beruflich Karriere – und wurde nebenher zum ambitionierten Ausdauerathleten.

So hat sich Tim Koniarski bereits zweimal für die Triathlon-Weltmeisterschaft qualifiziert – den legendären Ironman auf Hawaii. Die Atmosphäre dort sei „einfach nur sensationell“, sagt der Ismaninger, der seit 2014 in der Gemeinde lebt. Auch heuer wolle er unbedingt wieder das Ticket für die WM lösen, die diesmal im französischen Nizza stattfindet. Für dieses Ziel trainiert Tim Koniarski täglich – oft früh morgens oder spät am Abend, um den Sport mit seinem Familienleben und dem Job als Geschäftsführer einer Internetfirma unter einen Hut zu bekommen. Motivationsprobleme kennt der 36-Jährige dabei nicht. „Für mich gehört das Training einfach dazu“, sagt Tim Koniarski. „Das ist wie Zähneputzen.“ (ps)