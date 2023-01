Ewender gewinnt Ismaninger Winterlauf - der Zweite kommt erst vier Minuten später

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Ab geht die Post: Der spätere Sieger Matthias Ewender (Nr. 2) setzt sich sofort am Start vom Feld ab. © Gerald Förtsch

Der Startschuss hallt noch durch den Sportpark, als sich Matthias Ewender an die Spitze des Feldes schiebt. Das zweite Rennen der Ismaninger Winterlaufserie über 17 Kilometer ist erst wenige Sekunden alt, und doch will der 42-Jährige von der LG Region Landshut schon jetzt keine Zweifel aufkommen lassen, wer hier den Ton angeben wird. Und so setzt er sich bereits bis zum Verlassen des Sportparks gute zehn Meter von den übrigen Spitzenläufern ab.

Ismaning – Knapp eine Stunde später biegt Matthias Ewender an derselben Stelle wieder auf die Tartanbahn ein, während „Can’t Stop“ von den Red Hot Chili Peppers aus den Lautsprechern wummert – mithin jenes Lied, das er sich für seine Zielankunft gewünscht hat. Und so unaufhaltsam, wie es in dem Songtitel heißt, ist Ewender auch auf den 17 Kilometern gewesen. „Ich habe mein Tempo durchgezogen und mich nicht ein einziges Mal umgedreht“, gibt er zu Protokoll, nachdem er in einer Zeit von 57:51 Minuten die Ziellinie überquert hat – fast vier Minuten vor dem Zweiten Xavier Meade.

Einsam unterwegs: Sieger Matthias Ewender. © Gerald Förtsch

„Es war heute super zum Laufen, man konnte richtig Gas geben“, sagt Ewender über seinen Start-Ziel-Sieg. Und auch der böige Wind sei auf der Strecke durch die Isarauen weit weniger schlimm gewesen als befürchtet. Zudem bleibt der angekündigte Regen aus – sehr zur Freude der 660 Teilnehmenden sowie von Cheforganisator Florian Steyer, der sich sichtlich zufrieden mit dem Ablauf zeigt. Dass beim Aufbruch der zweiten Läufergruppe seine Startpistole streikt und der Vorsitzende des TSV Ismaning daher mehrere Mal vergeblich den Abzug drückt, bleibt bloß eine Randnotiz. Denn abgesehen davon geht das Rennen der Erwachsenen ebenso reibungslos über die Bühne wie der Schülerlauf über 1500 Meter. Hier ist Benedikt Fels (TSV Wolfratshausen) in 5:20 Minuten der schnellste von 32 Buben; unter den 52 Mädchen erzielt Anita Blersch (TSV Brannenburg) in 5:32 Minuten die beste Zeit – vor den Lokalmatadorinnen Eva Jansen, Leonie Steyer und Nina Wachenheim, die alle nach 5:52 Minuten das Ziel erreichen.

Etwas länger brauchen Bastian Trott vom TSV Ismaning, der in 6:19 Minuten Neunter wird, sowie sein Vereinskollege Ben Koniarski (6:42 Minuten). Dessen Vater, der für den SV Solidarität Ismaning startet, läuft derweil bei den Männern auf einen hervorragenden dritten Platz (siehe Text unten). Dadurch klettert Tim Koniarski in der Gesamtwertung der Winterlaufserie auf Rang zwei. Allerdings beträgt sein Rückstand auf Matthias Ewender bereits mehr als sechs Minuten, sodass dieser als großer Favorit antritt, wenn am 12. Februar das dritte und letzte Rennen über die Halbmarathondistanz ansteht. Für den 42-Jährigen wäre es der erste Gesamtsieg in Ismaning, nachdem er sich in den vergangenen Jahren mehr als ein halbes Dutzend Mal mit Platz zwei begnügen musste.

Knapp voraus: Mariia Radko bezwingt Tina Fischl. © Gerald Förtsch

Mehr Spannung als bei den Männern verspricht die Ausgangslage bei den Frauen. Der Grund: Auftaktsiegerin Thea Heim ist beim zweiten Rennen nicht an den Start gegangen. Somit war der Weg frei für ihre Mannschaftskollegin Mariia Radko vom TNT Eiblteam, die sich in 1:05:44 Stunden den Tagessieg sicherte – knapp vor Tina Fischl vom WSV Otterskirchen (1:06:16). Die 47-Jährige führt wiederum die Gesamtwertung bei den Frauen nach zwei Rennen an, jedoch liegen hier eine Reihe von Läuferinnen noch in Schlagdistanz. Als bestplatzierte Athletin aus dem Landkreis liegt Altmeisterin Coco Wieland vom TSV Ismaning auf Rang zwölf.