Wolffkran Open in Ismaning: Struff sagt aus familiären Gründen ab

Von: Nico Bauer

Spielt nicht in Ismaning: Jan-Lennard Struff © Sanjin Strukic/IMAGO

Ismaning – 2021 gab es mit Oscar Otte den zweiten deutschen Sieg bei den Wolffkran Open in Ismaning, doch heuer wäre ein weiterer Heimsieg ein kleines Wunder. Kurz vor dem Turnierstart musste der nationale Hoffnungsträger Jan-Lennard Struff aus familiären Gründen seine Ismaning-Premiere absagen.

Unterdessen ist eine Entscheidung für die Ismaninger Beteiligung gefallen. Daviscup-Teamchef Michael Kohlmann hat einem Tausch zugestimmt und die Wildcard des TC Ismaning für die Einzel-Qualifikation genommen. Damit hat der TC Ismaning wie in den vergangenen Jahren eine der zwei Wildcards für das Doppel sicher. Im Hauptfeld spielen heuer Jakob Schnaitter und Mark Wallner, die vor ein paar Wochen mit dem Doppel-Halbfinale bei dem Future-Turnier in Allershausen schon Weltranglistenpunkte holten. Für Ismaning haben sich beide eingespielt zuletzt bei einem Profiturnier in Tunesien, wo beide ins Viertelfinale kamen. (nb)