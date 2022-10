Wolffkran Open in Ismaning: Das Niveau steigt

Von: Nico Bauer

Start in der Qualifikation: Lokalmatador Mark Wallner ist im Einzel für die Wildcard vorgesehen. © Gerald Förtsch/Archiv

An diesem Sonntag geht das Ismaninger Profitennisturnier Wolffkran Open by Tannenhof in die nächste Runde und dann gibt es schon die ersten Tennispromis in der Qualifikation zu sehen. Die Frage nach der Ismaninger Beteiligung ist noch nicht abschließend geklärt.

Ismaning – Bei der Vorbereitung des Turniers wurden schon einmal zwei der drei Wildcards für das Hauptfeld vergeben. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) entschied sich für den 19 Jahre jungen Marko Topo, der in Gräfelfing geboren wurde. Er hat sich in den vergangenen Monaten immer wieder in der Qualifikation für Challengers durchgesetzt und meisterte auch die Quali bei den großen deutschen Turnieren in München und Hamburg. Bei den BMW Open in München scheiterte er in der ersten Hauptrunde an dem letztjährigen Ismaning-Champion Oscar Otte. Die Nummer 458 der Welt bekommt nun die Chance, ohne Quali nach Punkten zu greifen.

Der ehemalige Aschheimer Max Rehberg bekommt wie im Vorjahr eine Wildcard für Ismaning. Er hat im September in Frankreich ein mit 15 000 Dollar dotiertes Futureturnier gewonnen und wird in der Weltrangliste an Position 691 geführt. Die dritte Wildcard im Hauptfeld wird kurzfristig vergeben, aber auch da rechnet Turnierdirektor Peter Aurnhammer mit einem deutschen Spieler. Mit Jan-Lennard Struff, Daniel Masur und Mats Moraing haben drei deutsche Spieler über ihre Weltranglistenpositionen den Sprung in das Ismaninger Hauptfeld geschafft.

In der Qualifikation fiel die Wahl der Wildcards auf die deutschen Talente Philip Florig und Tom Gentzsch. Für die Wildcard des TC Ismaning in der Einzel-Qualifikation ist derzeit Mark Wallner eingetragen. Der 23-Jährige steht auf Rang 1614 der Weltrangliste.

Völlig offen ist derzeit noch, wie die beiden Wildcards im Doppel vergeben werden. Hier bestimmt der DTB-Teamchef Michael Kohlmann, der vor Ort entscheiden möchte. Seitens der Ismaninger Gastgeber gibt es die Bereitschaft, die Wildcard für die Einzel-Qualifikation mit der für das Doppel-Hauptfeld zu tauschen. Mark Wallner würde dann im Doppel mit Jakob Schnaitter oder mit Dennis Bloemke antreten.

An dem Feld der Qualifikation zeigt sich das hohe Niveau der Wolffkran Open. Lukas Lacko, der Ismaning-Sieger von 2019, schafft es heuer mit Weltranglistenplatz 495 nicht einmal in das Quali-Feld hinein. Unterdessen rutsche der lokale Altmeister Matthias Bachinger (Weltrangliste 431) gerade noch so in die Qualifikation. Der Dachauer befindet sich mit 35 Jahren im Herbst seiner Karriere und war in Ismaning bisher nicht vom Glück verfolgt. Mit dem Letten Ernests Gulbis spielt ein ehemaliger Superstar in der Quali. Der 34-Jährige erreichte einst das Halbfinale der French Open, war 2014 die Nummer zehn in der Weltrangliste und hielt sich rund zwei Jahre in den Top 20 der Welt.

Info zum Turnier

Die Wolffkran Open beginnen an diesem Sonntag in Ismaning im Sportpark Grünfleckstraße ab 10 Uhr mit der Qualifikation, in der am ersten Tag zwei Runden gespielt werden. Am Montag folgen dann die Finalspiele der Qualifikation, außerdem werden im Hauptfeld die ersten Partien ausgetragen.

Alle Ansetzungen und die täglichen Spielpläne sind auf der Turnier-Internetseite www.wolffkran-open.de zu sehen.