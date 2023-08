Ismaninger Kanute Nico Paufler gewinnt WM-Bronze

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Aufholjagd an der letzten Portage: Nico Paufler kann beim Sprint an Land zum drittplatzierten Kanadier aufschließen. © @Rheinholdt (2)

5000 Meter sind sie gepaddelt, obendrein mussten die 28 Teilnehmer bei dieser Kanu-Weltmeisterschaft ihre Boote an fünf sogenannten Portagen aus dem Wasser hieven und für ein kurzes Stück über Land tragen. Trotz alledem ist der Kampf um Bronze am Ende eine Zentimeterentscheidung. Und mittendrin ist Nico Paufler, 25-jähriger Kanute aus Ismaning, der in Duisburg erstmals bei einer Rennsport-WM der Männer startet.

Fischerhäuser – 150 Meter vor dem Ziel – gut zwanzig Minuten lang sind die Sportler nun schon im Wasser – schiebt Paufler sein Boot im Endspurt an dem des Kanadiers Simon McTavish vorbei. Und als die beiden Kanus kurz darauf nahezu gleichzeitig die Ziellinie überqueren, liegt der Deutsche um eine Winzigkeit vor seinem Rivalen. Oder in Zahlen ausgedrückt: In 20:36,042 Minuten holt sich Nico Paufler WM-Bronze – hauchdünn vor McTavish, dessen Zeit bei 20:36,456 Minuten liegt.

Erinnerungsfoto: Dekoriert mit Medaille und Pokal wird Nico Paufler von den Teamkollegen in die Höhe gestemmt. © @Rheinholdt (2)

„Ich bin natürlich glücklich, dass es so für mich gelaufen ist“, gibt der Ismaninger aus dem Ortsteil Fischerhäuser zu Protokoll. „Besonders, weil ich nach den ersten hundert Metern niemals gedacht hätte, dass es mit einer Medaille klappen könnte.“ Denn obschon er sich vorgenommen hatte, vom Start weg vorne mitzufahren und das Renngeschehen mitzugestalten, hätten gleich die ersten Paddelschläge nicht gesessen, berichtet Paufler. „Ich bin überhaupt nicht gut weggekommen und war dann sofort in den Wellen.“ Statt an der Spitze mitzufahren, hieß es nun also „die vor mir Fahrenden aufzusammeln“, wie es der 25-Jährige formuliert.

Und genau das macht Nico Paufler fortan im Wasser und bei den Portagen, wodurch er sich peu à peu auf Platz vier vorarbeitet. Als die Boote letztmals an Land gehoben werden, habe er sich dann für „eine etwas riskantere Variante“ entschieden – mit Erfolg. So kann der Deutsche an der Portage nicht nur den bislang mit ihm fahrenden Schweden Joakim Lindberg abschütteln, sondern auch zum drittplatzierten Kanadier aufschließen. Und im Zielsprint behält Nico Paufler dann tatsächlich die Oberhand und fährt zu seiner ersten internationalen Medaille im Männerbereich im olympischen Rennsport.

Denn bislang hat der Ismaninger vornehmlich in zwei anderen Disziplinen geglänzt. Zum einen im Kanu-Marathon durch mehrere Deutsche Meistertitel und einen zweiten Platz bei den World Games 2022; zum anderen im Wildwasser-Kanu durch diverse Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften. Seit seinem Umzug ins Ruhrgebiet vor drei Jahren, wo Paufler in Bochum studiert und in Essen trainiert, konzentriert er sich jedoch zunehmend auf den Rennsport - und die Erfolge geben ihm Recht. So wurde er in dieser Disziplin 2021 U23-Weltmeister im Vierer sowie 2022 Studentenweltmeister. Und heuer schaffte Paufler erstmals den Sprung ins Nationalteam, startete im Weltcup und krönte seine Saison nun mit WM-Bronze im Einer.

Dass ihm dieser Coup den Weg zu den Olympischen Spielen im nächsten Jahr ebnen könnte, glaubt Nico Paufler indes nicht. Schließlich gehören die 5000 Meter in Paris nicht zum Programm; zudem darf der starke deutsche Kanu-Verband nur sechs Sportler für die Spiele nominieren. „Das heißt nicht, dass ich gar keine Chance habe“, sagt Paufler mit Blick auf Olympia 2024. „Aber sie ist sehr gering, deshalb mache ich mir darüber auch keine großen Gedanken.“ (Patrik Stäbler)