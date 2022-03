Winterlauf-Serie: Matthias Betzler aus Höhenkirchen läuft an die Spitze der Gesamtwertung

Von: Ludwig Stuffer

Teilen

In den Isarauen gehen die Läufer an ihre Grenzen. Der Ismaninger Winterlauf ist ein fester Termin bei den Läufern im Landkreis München. © Horst Kramer

Der 65 Jahre alte Höhenkirchner beherrscht bei der Winterlaufserie seine Altersklasse

Landkreis – „Wir haben das schöne Wetter extra für Euch bestellt“, rief Volker Bäumer der kleinen Gruppe zu. „Danke schön!“, rief eine der Läuferinnen gut gelaunt zurück. Praktisch alle der rund 450 Sportlerinnen und Sportler bekamen von Bäumer ein gutes Wort zu hören. Der 51-Jährige war als Streckenposten auf Kilometer sieben des 17-Kilometer-Rennens der Ismaninger Winterlaufserie eingeteilt und wies den Weg an einer Kreuzung auf der großen Stromtrassenlichtung. „Die Leute freuen sich, wenn sie angesprochen werden, viele winken und lächeln“, hat der Ismaninger beobachtet. Bäumer war kein Einzelfall. Im Gegenteil. Die vielen Helferinnen und Helfer des TSV verbreiteten überall gute Laune. Auch bei den Ersten. Als Josef Diensthuber (TSV Reischach) und Marius Stang (LG Stadtwerke Tübingen) an Bäumer vorbeisausten, spendete er Beifall und lobte: „Ihr seid sehr gut unterwegs.“ Tatsächlich hatte das Führungsduo schon zu diesem Zeitpunkt mehr als zwei Minuten Vorsprung. Stang hielt den 3:20-Minuten-Schnitt bis Kilometer zwölf mit und ließ den Niederbayern dann ziehen. „Mehr ging nicht“, berichtete der in München lebende Stang später, „danach ging es mir nur noch darum, den zweiten Platz zu verwalten.“

Diensthuber löste nach 56:16 Minuten die Zeitmessung aus, Stang nach 58:19 Minuten. Der Entscheid um Platz drei wurde im Schlussspurt entschieden: Diensthubers jüngerer Bruder Michael setzte sich auf den letzten Metern in 1:00,36 Stunden gegen den Eichenrieder Roman Schindlbeck (1:00,39) durch. Fünfter wurde Tim Koniarski (SV Solidarität Ismaning) in 1:00,46 Stunden. „Als Triathlet hab ich es nicht so mit dem Sprinten“, sagt der 35-jährige Ironman im Ziel und schmunzelt. Er will heuer wieder in Hawaii antreten. Dass man den Ausdauerexperten in der Laufszene kaum kennt, hat einen simplen Grund: „Ich laufe nur in Ismaning.“

Matthias Betzler von der SpVgg Höhenkirchen überraschte in der Masse der 277 gestarteten Männer mit dem 24. Gesamtplatz Mit 1:09:59 Stunden sicherte sich der amtierende bayerische Marathon-Meister aus Höhenkirchen damit den Sieg bei den Senioren M65 klar vor dem mehrfachen deutschen Titelträger Hugo Mann vom TSV Penzberg mit 1:11:27 Stunden. Der 65-jährige Höhenkirchner übernimmt damit nach den ersten beiden Rennen die Führung in der Serienwertung bei den Männern M65 mit 2:04:01 Stunden vor dem Penzberger Hugo Mann mit 2:05:17 Stunden. Damit muss er auch beim letzten und damit dritten Lauf über die 21,1 Kilometer-Halbmarathon-Strecke nochmals kontrolliert laufen, um seine Führung zu behalten. Sein Vereinskamerad André Neudeck überquerte als Achter das Ziel bei den Männern M50 nach 1:13:34 Stunden. Auf das begehrte Podest arbeitete sich Stephan Reiners vom Team Bürger-Energie aus Unterhaching: Mit 1:56:04 Stunden holte er den dritten Rang bei den Senioren M75.

Florian Steyer, Leichtathletikabteilungsleiter des TSV Ismaning, freute sich über das positive Feedback, das er und sein Team von den Teilnehmenden erhielt. „Viele freuen sich, dass wir uns entschlossen haben, unsere Läufe anzubieten, trotz der schwierigen Pandemielage.“ Dass der Verein das Wetter extra bestellt hatte, wie Bäumer den Aktiven suggeriert hatte, wollte Steyer zumindest nicht dementieren.

HORST KRAMER LUDWIG STUFFER

Matthias Betzler liegt in seiner Altersklasse vorn. © sl