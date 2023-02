Ismaninger Winterlauf: Ewender lässt sich Gesamtsieg nicht nehmen

Von: Patrik Stäbler

Knapp 600 Sportler stellen in den Isarauen ihre Kondition unter Beweis. © Förtsch

ISMANINGER WINTERLAUF Bei den Frauen holt sich Tina Fischl die Gesamtwertung

Ismaning – Als der Führende nach knapp 21,8 Kilometern wieder in den Ismaninger Sportpark einbiegt, da bietet sich dem Publikum ein ungewohnter Anblick. Denn anders als bei den ersten zwei Rennen dieser Winterlaufserie eilt nicht etwa Matthias Ewender (LG Region Landshut) einsam und allein dem Sieg entgegen. Vielmehr ist es Johann Ioannou-Nikolaides von der LG Stadtwerke München, der in einer Zeit von 1:13:15 Stunden das Ziel erreicht, sich den Tageserfolg sichert und damit Ewenders Totaltriumph verhindert.

Der wiederum erscheint neunzig Sekunden später im Sportpark – sichtlich gezeichnet von einem anstrengenden Rennen. Immerhin: Kurz vor dem Ziel reckt der 41-Jährige seinen Zeigefinger gen Himmel als Zeichen des Siegs. Denn auch, wenn Ewender der dritte Erfolg im dritten Rennen verwehrt bleibt: In der Serienwertung holt er sich dennoch mit großem Vorsprung den Gesamtsieg.

„Endlich habe ich das geschafft“, freut sich Matthias Ewender, der bis dato sechsmal Vizesieger in Ismaning geworden und so etwas wie der ewige Zweite der Winterlaufserie war. „Der Gesamtsieg stand schon lange auf meine Bucket List“, sagt Ewender. „Jetzt kann ich endlich einen Haken dahinter machen.“ Mit seiner Leistung und der Zeit von 1:14:49 Stunden beim abschließenden Halbmarathon sei er „total zufrieden“, betont er. Schließlich war Ewender am vorigen Wochenende einen Marathon in Bad Füssing gelaufen. „Und das habe ich heute im Rennen noch gespürt.“

Diesen Satz sagt wortgleich auch Tina Fischl (WSV Otterskirchen), die nach 1:23:02 Stunden die Ziellinie überquert. Auch sie ist beim Marathon in Bad Füssing mitgelaufen, und auch sie muss sich in Ismaning mit Platz zwei bei den Frauen begnügen – hinter Mariia Radko vom TNT Eiblteam (1:21:43 Stunden). Doch auch für Tina Fischl reicht das in der Serienwertung zu einem überlegenen Gesamtsieg – bereits ihr dritter in Ismaning. „Ich gehöre ja nicht mehr zu den ganz Jungen“, sagt die 46-Jährige im Ziel und lacht. „Da freut’s einen natürlich, wenn man noch mal gewinnt.“

Hoch zufrieden mit der 31. Auflage der Winterlaufserie kann auch Lokalmatador Tim Koniarski sein: Der Triathlon-Spezialist vom SV Solidarität Ismaning belegt über 21,8 Kilometer den sechsten Rang und landet in der Gesamtwertung auf einem starken zweiten Platz – hauchdünn vor Stefano de Nicola, auch er ein Stammgast bei der Winterlaufserie.

Gleiches trifft auf Coco Wieland zu: Die 52-Jährige, die für den gastgebenden TSV Ismaning startet, wird als bestplatzierte Läuferin aus dem Landkreis Zehnte in der Gesamtwertung.

Insgesamt erreichen beim dritten Rennen der Winterlaufserie 155 Frauen und 430 Männer das Ziel; dazu kommen noch mal 54 Kinder und Jugendliche beim Schülerlauf über 2000 Meter. Hier gehen die Siege an Benedikt Fels vom TSV Wolfratshausen (7:06 Minuten) und Anita Blersch vom TSV Brannenburg (7:15 Minuten), die jeweils auch die Gesamtserie gewinnen. Aus Landkreis-Sicht schneiden bei den Buben Matthias Will auf Rang fünf und bei den Mädchen Leonie Steyer als Zweite am besten ab; beide starten für den TSV Ismaning.

Einen Sieg in seiner Altersklasse trägt auch Otmar Nejtek vom SC Moosham davon. Er überquert die Ziellinie beim 21,8-Kilometer-Rennen nach exakt 2:34:00 Stunden und somit zu einem Zeitpunkt, zu dem Matthias Ewender und Tina Fischl schon längst geehrt worden und wieder abgereist sind. Und dennoch darf sich Otmar Nejtek völlig zu recht ebenso als Sieger fühlen, ist er mit seinen 80 Jahren doch der mit Abstand älteste Läufer an diesem Tag.

Matthias Ewender freut sich im Ismaninger Sportpark über den Sieg in der Gesamtwertung. © Förtsch

Bei den Frauen jubelt Tina Fisch über den ersten Platz in der Gesamtwertung. © Förtsch