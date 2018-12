Johannes Hillebrand strebt das Triple an

Ismaninger Winterlauf

von Patrik Stäbler

Vor 25 Jahren hat Uwe Hartmann vom TSV Ismaning mit einem zweiten Platz beim abschließenden Halbmarathon den Gesamtsieg bei der Ismaninger Winterlaufserie geholt. Für den Lokalmatador war es der dritte Erfolg bei der dritten Auflage der Veranstaltung, an der seinerzeit einige hundert Läufer an den Start gingen.

Ismaning– Seither haben sich die Teilnehmerzahlen mehr als verdoppelt, die Winterlaufserie ist fest etabliert und für zahllose Sportler aus der Region ein Fixpunkt im Kalender. Wohl auch deshalb ist es nach Uwe Hartmann keinem Athleten mehr gelungen, den Gesamtsieg dreimal hintereinander davonzutragen – bis jetzt. Denn wenn die 28. Auflage der Winterlaufserie an diesem Sonntag mit dem ersten von drei Rennen über 13 Kilometer beginnt, dann wird laut Veranstalter Thorsten Cammann auch der Sieger der beiden Vorjahre an den Start gehen: Johannes Hillebrand von der LG Stadtwerke München.

Der 39-Jährige strebt nun also das Triple an – doch die Konkurrenz ist stark. Bis auf einen Läufer hätten die sechs Bestplatzierten des Vorjahres alle ihr Kommen angekündigt, sagt Cammann. Derweil strebt bei den Frauen Yvonne Kleiner von der LG Stadtwerke München ebenfalls die Titelverteidigung an. In Mikki Heiß (LG Telis Finanz Regensburg) habe sie eine starke Konkurrentin, sagt Cammann. Jedoch sei die 43-Jährige gerade erst von einer Verletzung zurückgekommen. „Deshalb glaube ich nicht unbedingt, dass sie Siegchancen hat.“

Insgesamt rechnet der Cheforganisator vom TSV Ismaning mit rund 1200 Athleten, die am Sonntag auf die Strecke gehen. Darunter dürften erneut mehr als 70 Mädchen und Buben sein, die am Schülerlauf über 1000 Meter teilnehmen. Der beginnt um 10.10 Uhr; zehn Minuten früher fällt der Startschuss für den Hauptlauf. Nachmeldungen sind bis eine halbe Stunde vor Rennbeginn möglich. Hinsichtlich des Wetters könnte der Winterlauf diesmal seinem Namen Ehre machen: Für Sonntag sind Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt vorhergesagt.