Ismaninger Winterlauf mit verändertem Kurs

Im Pulk durch die Isarauen: 700 Teilnehmer haben sich bisher angemeldet. © Dieter Michalek/Archiv

Zurück zur Normalität: Unter diesem Motto steht die Ismaninger Winterlaufserie, die im Vorjahr noch stark von der Pandemie geprägt war. Damals musste die Veranstaltung um zwei Monate nach hinten verschoben werden; diesmal hingegen findet das Auftaktrennen wieder wie üblich Mitte Dezember statt – an diesem Sonntag. Los geht’s um 10 Uhr, eine Viertelstunde später startet dann der Schülerlauf.

Ismaning – Trotz aller Normalität in punkto Corona gibt es eine nicht ganz unwichtige Neuerung im Vergleich zu den vergangenen Jahren. So musste der TSV Ismaning als Organisator den gewohnten Streckenverlauf in den Isarauen ändern. Grund hierfür, erläutert Vorsitzender Florian Steyer, sei die Baustelle für die neue Fahrradbrücke zwischen Fischerhäuser und dem Garchinger Forschungscampus. „Anfang und Ziel der Strecke sind wie bisher. Aber zwischendrin mussten wir ein bisschen basteln“, sagt Steyer. Die Folge: Statt der üblichen 13 Kilometer geht das Rennen über 13,4 Kilometer.

Den meisten Läuferinnen und Läufer dürfte das freilich egal sein. Ihnen geht es vor allem über die besondere Atmosphäre bei dieser traditionellen Laufveranstaltung, die heuer zum 31. Mal stattfindet. Nachdem die Teilnehmerzahlen vor der Pandemie regelmäßig bei deutlich über 1000 Menschen lagen, zogen die drei Rennen im Vorjahr nur etwa die Hälfte davon an – wohl auch wegen der Corona-Auflagen. Bisher habe man knapp 700 Anmeldungen für den ersten Lauf vorliegen, sagt Steyer, der jedoch auf zahlreiche Nachmeldungen hofft. „Ich habe den Eindruck, dass sich viele Läufer sich nicht mehr so weit im Voraus festlegen wollen, sondern eher spontan entscheiden, ob sie an einem Rennen teilnehmen.“

Mit Blick auf die Spitzenathleten hat sich Johannes Hillebrand für den Sonntag angekündigt; der 43-Jährige von der TG Viktoria Augsburg konnte die Winterlaufserie in Ismaning bereits viermal gewinnen. Bei den Frauen gilt die Münchnerin Thea Heim (LG Telis Finanz Regensburg) als heiße Kandidatin auf den Sieg. (PATRIK STÄBLER)