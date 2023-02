Ismanings Handballerinnen schwächeln in der Offensive

Von: Guido Verstegen

Teilen

TSV kassiert mit dem 19:21 gegen den MTV Stadeln die dritte Niederlage im vierten Playoff-Spiel.

Ismaning – Dritte Niederlage im vierten Playoff-Spiel: Die Bayernliga-Handballerinnen enttäuschen beim 19:21 (7:9) gegen den MTV Stadeln vor allem im Angriff.

„Es kommt darauf an, dass wir die richtigen Lehren aus dieser Niederlage ziehen!“, hatte Sebastian Scovenna seiner Mannschaft nach dem frustrierenden 21:22 beim ESV Regensburg II mit auf den Weg gegeben, drei Tage später erlebte er den Tiefpunkt. „Das war die schlechteste Leistung, seitdem ich Trainer bin“, sagte der 37-Jährige angesichts des 19:21 im Nachholspiel gegen den MTV Stadeln.

Zu Saisonbeginn hatte Scovenna seinen jetzigen Co-Trainer Bernd Dreckmann als Chefcoach abgelöst, wie sein Vorgänger hat auch er mit unerklärlichen Leistungsschwankungen seines Teams zu kämpfen - in den Playoffs rahmen nunmehr bereits drei unbefriedigende Vorstellungen und Niederlagen einen souveränen 26:19-Erfolg beim Vorrunden-Ersten TSV Schwabmünchen ein.

Am Dienstagabend ging den Isar Devils jegliche Offensiv-Power ab: Während sie in Regensburg noch einen Turbo-Start hinlegten und dann einen scheinbar beruhigenden Vorsprung aus der Hand gaben, gingen sie gegen Stadeln kein einziges Mal in Führung und quittierten so eine verdiente Heimniederlage. „Wir sind nie ins Spiel gekommen, haben keinen Druck aufs Tor gemacht“, stellte Scovenna fest. Statt den Zweikampf zu suchen, die Mitspielerin mitzunehmen und Lücken in die 6:0-Deckung zu reißen, gaben seine Schützlinge den Ball immer wieder seitlich ab.

„Der Gegner muss hinten gar nicht arbeiten, die Spielerinnen bewegen sich keinen Zentimeter von der Sechs-Meter-Linie weg und warten, bis wir werfen - und dann blocken sie auch noch die Würfe, weil bei uns eben keiner in die Tiefe geht“, ärgerte sich Scovenna. Auf die sechs Tore im zweiten Durchgang in Regensburg ließen die Isar Devils dann sieben Treffer in der ersten Halbzeit gegen Stadeln folgen - zu wenig mit Blick auf die eigenen Ansprüche.

Selbst Überzahl-Situationen blieben ungenutzt: Auch als kurz vor der Pause bei Stadeln gleich zwei Spielerinnen draußen saßen, passierte nichts: Lisa Berz verwarf einen Siebenmeter - nur zwei von sieben TSV-Strafwürfen saßen – und die keinesfalls übermächtigen Gäste gingen mit einer 9:7-Führung in die Pause.

Nach dem Wechsel zog Stadeln dann davon, führte erst 16:9 (42.) und dann 20:11 (52.). Jetzt erst wachten die Isar Devils auf und gestalteten das Ergebnis am Ende noch erträglich. Bei Trainer Scovenna saß die Enttäuschung tief: „Bis auf wenige Ausnahmen hat niemand die Leistung gebracht oder Verantwortung übernommen - wir stehen uns selbst im Weg.“ GUIDO VERSTEGEN

TSV Ismaning – MTV Stadeln 19:21 (7:9)

TSV Ismaning: Leicher, Wittmann (beide Tor); Mehlhaff (5), Rohmert (5/1), Berz (3/1), Leitl (2), Ertel (1), Gottschalk (1), Köbrich (1), Pieperjohanns (1), B. Hlaska, F. Hlaska, Krizanac, Oberländer, Surauer