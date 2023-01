TSV Unterhaching: Jahresauftakt der Haching-Baskets fällt aus

Von: Harald Hettich

Teilen

Vergebliche Anweisungen von Trainer Stavros Tsoraklidis: Das Spiel der Unterhachinger Basketballer beim MTSV Schwabing wurde auf den 22. Januar verschoben. Zwei Spiele innerhalb 24 Stunden © bro

Regionalligaspiel beim MTSV Schwabing wegen Problemen mit der Korbanlage auf 22. Januar verschoben.

Unterhaching. Die für Freitag angesetzte Derby-Partie der Ersten Basketball-Regionalliga Süd zwischen dem MTSV Schwabing und den Haching Baskets ist abgesagt. Wegen einer defekten Korbanlage in der MTSV-Halle an der Morawitzky-Straße muss das für die Playoff-Qualifikation wichtige Match um eine Woche verschoben werden. Das Spiel ist für Sonntag, den 22. Januar um 19 Uhr an gleicher Stelle neu terminiert. Damit müssen beide Teams an den letzten beiden Spieltagen des Grunddurchgangs jeweils binnen 24 Stunden zweimal ran Denn jeweils am Samstag, den 21. Januar stehen die beiden regulär angesetzten Partien der Unterhachinger Korbjäger gegen Tabellenführer Ansbach (17 Uhr, Lise-Meitner-Gymnasium) und der Schwabinger Auftritt in Nördlingen an. „Sicher keine Ideallösung, aber unter den Umständen eine unvermeidliche Lösung“, befanden TSV-Coach Stavros Tsoraklidis und Abteilungsleiter Sandro Pislor in einer ersten Reaktion. Wie berichtet müssen die Hachinger zumindest eine dieser beiden abschließenden Partien des Grunddurchgangs gewinnen, um eine Chance auf Teilnahme an den Meisterplayoffs zu haben. hh

Zwei Spiele

innerhalb 24 Stunden