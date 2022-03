Jetzt gilt’s für den ERSC Ottobrunn

Von: Harald Hettich

Teilen

Zuversichtlich in die Halbfinalserie: Der ERSC Ottobrunn empfängt heute den ERC Regen. © Robert Brouczek

Ottobrunn fehlen noch zwei Siege zum Aufstieg in die Landesliga – Auftakt am Haidgraben.

Ottobrunn – Nur noch zwei Siege trennen die in dieser Saison so erfolgreichen Puckjäger des ERSC Ottobrunn vom Aufstieg in die Eishockey-Landesliga. Am heutigen Freitag beginnt mit dem Heimmatch gegen den ERC „Red Dragons“ Regen (20.15 Uhr / Eisstadion am Haidgraben / 2G und Maskenpflicht / Eintrittspreise: 5 Euro Erwachsene / Kinder 3 Euro/ bis 6 Jahre frei) die Halbfinalserie der besten vier in den Playoffs verbliebenen Bezirksligisten. Sollten die Ottobrunner diese im „Best-of-Three“ Modus (zwei Siege notwendig) gewinnen, wäre ihnen als Finalteilnehmer um die bayerische Bezirksliga-Meisterschaft der Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

Am Wochenende müssen die ERSCOs zweimal gegen das ambitionierte Team aus dem Bayerischen Wald ran. Denn am Sonntag (18 Uhr) steigt in der Regener „Drachenhöhle“ (18 Uhr) das Rückspiel. Ein mögliches drittes Halbfinale fände dann am Freitag in einer Woche erneut beim ERSCO statt. Den möglichen Final-Gegner ermitteln parallel der ERC Sonthofen und der EV Mittenwald.

ERSCO bislang in der gesamten Saison ungeschlagen

Verteidiger und Teamsprecher Georg Critharellis fiebert den entscheidenden Spielen merklich entgegen. Die in der gesamten bisherigen Saison ungeschlagenen Ottobrunner gehen selbstbewusst in die seit Jahren wichtigste Spieleserie. Allerdings mischt sich in den Freudenkelch auch eine bittere Note. Denn mit Tobias Feilmeier wird der wichtige Flügel der ersten Sturmreihe für die restlichen Partien der Saisonspiele ausfallen. Nach einer Spieldauer-Disziplinarstrafe sperrte der Verband den in dieser Spielzeit stark agierenden Neuzugang für vier Spiele. Damit könnte Fielmeier lediglich in einer möglichen dritten Finalpartie nochmals auflaufen. „Wir fühlen uns da schon ungerecht behandelt“, so Critharellis. Allerdings hätte ein Einspruch wenig Aussicht auf Erfolg. Xaver Mack soll nun die große Lücke schließen. Dennoch wollen die Ottobrunner mit vier Reihen agieren. „Bis auf Fielmeier werden wir voraussichtlich in Bestbesetzung auflaufen können“, so Critharellis.

Bis zu 400 Zuschauer erwarten die Verantwortlichen für Freitag. „Das ist aktuell die höchstmögliche Kulisse“, erklärt der Teamsprecher. Rund 80 Fans davon haben sich aus Niederbayern angesagt. Der ERC Regen hat bislang ebenfalls eine starke Saison hinter sich gebracht. Nach souveränem Grunddurchgang besiegte die Truppe von Tainer Philipp Weinzierl im Viertelfinal-Faceoff das Team aus Gebensbach in zwei Partien. „Regen agiert mit einem relativ kleinen, aber feinen Kader und meist mit nur zwei oder drei Reihen“, erklärt Critharellis.

Besonders aufmerksam beäugen die Ottobrunner Verantwortlichen dabei die Kreise der herausragenden Legionäre im Gästeteam. Der slovakische Verteidiger Jaroslav Koma verfügt über starke Schlittschuhtechnik und einen immensen Schlagschuss von der blauen Linie. Im ersten Angriff wirbelt besonders das tschechische Brüderpaar Martin und Jan Nemec. Für das Gros der 108 Treffer im Grunddurchgang zeichnete bereits dieses Trio verantwortlich. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe“, weiß man in Ottobrunn.

Zumal die stämmigen Niederbayern bereits in der Gebensbach-Serie starke Kondition bewiesen. Beim 11:3 Hinspielerfolg wie beim 7:6 nach Penaltyschießen im Re-Match konnten die „Red Dragons“ besonders in den Schlussabschnitten die Partien dominieren. „Es dürften heiße Matches werden“, bekennt der spielende Teamsprecher. „Wir müssen am Freitag unbedingt vorlegen, um nicht am Sonntag schon in die Bredouille zu geraten“, fordert Critharellis vom Team jene Konzentration und Entschlossenheit, die er bei den letzten Trainingseinheiten etwas vermisste.

Einen Sieg haben die Ottobrunner bereits errungen. Der Hauptsponsor will nach Critharellis´ Worten in jedem Fall „am Puck bleiben“. Die Hausverwaltung Heisig wird ihr Engagement am Haidgraben für Erste Mannschaft und Nachwuchs verlängern. Die gestärkte Ottobrunner Eis-Familie hat somit weiter Planungssicherheit.