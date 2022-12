TSV Haching München: Keine Zeit für besinnliche Tage

Von: Umberto Savignano

Der Friedrichshafener Block dürfte für die Hachinger Löwen nicht leicht zu überwinden sein. © Andreas Gora/dpa

1. Volleyball-Bundesliga: TSV Haching München ist bis 8. Januar vier Mal im Einsatz.

Unterhaching – Es sind nicht gerade besinnliche Festtage für die Volleyballer des TSV Haching München, ganz im Gegenteil sogar: Die Zeit rund um Weihnachten, Neujahr und Heilig Dreikönig beschert den Löwen das dichteste Programm der gesamten Bundesligasaison. Vier Spiele müssen sie, beginnend mit der heutigen Auswärtspartie beim VfB Friedrichshafen (Anpfiff 20 Uhr, letztmals vor dem Umzug in den Hangar R in der Messehalle) bis einschließlich Sonntag, 8. Januar, dann in Lüneburg, bestreiten. Innerhalb dieser 13 Tage geht es außerdem noch zuhause gegen Düren (am kommenden Freitag, 17.30 Uhr) und Herrsching (Dienstag, 3. Januar, 20 Uhr, im Audi Dome).

Kein anderes Team muss so oft antreten, einige Konkurrenten haben im gleichen Zeitraum sogar nur eine Partie zu absolvieren. TSV-Kapitän Philipp Schumann wundert sich, versucht den Terminstress, der seiner Mannschaft gerade mal zwei trainingsfreie Tage, nämlich an Heiligabend und am ersten Feiertag, gestattete, allerdings auch gelassen zu nehmen: „Da kann man auch mal den Spielplan durchdenken. Aber so ist es eben im Profisport.“

Andererseits bieten die anstehenden Partien gegen Kontrahenten mit Halbfinalambitionen auch die Gelegenheit, weiteres Selbstbewusstsein zu tanken. Wozu Teilerfolge, wie der jüngst klar mit 25:18 gewonnene zweite Satz beim 1:3 gegen den aktuellen Tabellendritten Helios Grizzlys Giesen schon beitragen würden. „Der Fortschritt ist zu sehen“, findet Hachings Sportdirektor Mihai Paduretu. „Auch der erste Satz in diesem Spiel war schon gut.“ Da hatten die Löwen mit 22:25 zwar noch das Nachsehen, in beiden Durchgängen wurde aber deutlich, was beim perfekten Zusammenspiel zwischen dem überragenden Kapitän und seiner Crew möglich ist. „Wenn Schumann so spielt, gibt er der ganzen Mannschaft Vertrauen, dann spielen alle gut“, sagt Paduretu.

Nicht zuletzt im Service erwies sich Schumann als Vorbild: Fünf Asse schlug der Routinier, die anderen Spieler erzeugten ebenfalls viel Druck. „Wenn wir gut aufschlagen, haben alle Gegner Probleme gegen uns“, sagt Außenangreifer Patrick Rupprecht. Und so wird die Brust bei den Hachingern langsam, aber sicher breiter. „Wenn wir so weitermachen, werden wir vielleicht auch noch den einen oder anderen Sieg holen“, glaubt Rupprecht, auch Schumann findet: „Wir sind ungefähr auf Augenhöhe mit den Teams, die vor uns stehen.“

Der Immer-noch-Rekordmeister VfB Friedrichshafen gehört allerdings nicht zu dieser Gruppe, selbst ein Teilerfolg scheint hier fast unmöglich. „Da muss es schon optimal laufen. Friedrichshafen ist schon noch eine andere Haushummer, mit Berlin die klare Nummer eins oder zumindest die klare Nummer zwei dahinter“, so Schumann.

Derzeit zeigt sich der Tabellenzweite allerdings in schwankender Form: Einem 3:2-Sieg in der Liga über Titelverteidiger Berlin, der dadurch zum ersten Mal Punkte ließ, folgte das Aus im Pokal-Halbfinale durch ein klares 0:3 in Düren. Trotz des Sieges in der Hauptstadt stellte VfB-Coach Mark Lebedew da schon fest: „Man hat gesehen, dass wir nicht in unserer besten Verfassung sind.“ Andererseits sagt der Australier: „Wenn wir ruhig bleiben, sind wir eine sehr gute Mannschaft.“ Für Unruhe bei den Häflern zu sorgen, ist heute die Aufgabe der Löwen. Eine unbeschwerte Einstellung, wie sie Rupprecht offenbart, sollte dem Außenseiter helfen: „Es ist eine coole Chance, gegen so eine Mannschaft spielen zu dürfen. Vielleicht können wir sie ärgern.“