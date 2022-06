Christian Zimmermann: Die Kugel fliegt wieder über 20 Meter

Von: Patrik Stäbler

Leistungskurve zeigt nach oben: Christian Zimmermann stößt bei den Werfertagen in Halle nur maue 19,12 Meter, beim Ludwig-Jall-Sportfest in München sind es schon 20.07 Meter. © Imago/Beautiful Sports

Hinterher hat sich Christian Zimmermann seinen Auftritt noch mal auf Video angesehen und sogleich einen Grund zum Hadern gefunden – wie so oft, wenn der stets selbstkritische Kugelstoßer des Kirchheimer SC seine Leistungen bei Wettkämpfen analysiert. „Nach meinem letzten Versuch habe ich gewirkt, als sei ich total unzufrieden“, sagt der 27-Jährige. „Aber das war nur, weil ich gehofft hatte, vielleicht noch zu gewinnen.“

Kirchheim – Zum Sieg beim internationalen Ludwig-Jall-Sportfest in München reichte es jedoch nicht – was an seinem Konkurrenten Simon Bayer (VfL Sindelfingen) lag, der die Kugel auf beachtliche 20,37 Meter wuchtete. Etwas kürzer, nämlich 20,07 Meter, flog das 7,26 Kilo schwere Sportgerät bei Zimmermanns letztem und bestem Versuch, nach dem er zunächst so verdrießlich dreinblickte. Mit etwas Abstand betont der amtierende Deutsche Hallen-Meister aber: „Ich bin voll und ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Und auch die Weite ist in Ordnung.“

Schließlich sind die 20,07 Meter nicht nur sein bester Wettkampfstoß in diesem Jahr, sondern auch gar nicht so weit von seinem persönlichen Rekord entfernt, der bei 20,45 Meter liegt. Und allen voran ist die Vorstellung im Dantestadion ein Indiz dafür gewesen, dass die Leistungskurve des 2,11-Meter-Hünen in die richtige Richtung zeigt. Denn in den Wettkämpfen zuvor waren als Bestweiten für ihn erst maue 19,12 Meter bei den Werfertagen in Halle und danach im sächsischen Thum – keine 24 Stunden vor dem Auftritt in München – 19,62 Meter gestanden.

Nun ging’s also erstmals in diesem Jahr über die magische 20-Meter-Marke – was auch insofern bemerkenswert ist, als Zimmermann heuer in der Sommervorbereitung deutlich länger an seinen Kraftwerten gearbeitet hat und erst spät ins Stoßtraining eingestiegen ist. Der Grund: In diesem Jahr haben der Kugelstoßer vom Kirchheimer SC und sein Trainer Joachim Lipske alles auf die Heim-Europameisterschaft in München ausgelegt, die Mitte August im Rahmen der Multisportveranstaltung European Championships stattfinden.

„Die EM ist das große Ziel, das überstrahlt alles“, sagt Zimmermann. Um das Ticket für München zu lösen, muss der 27-Jährige entweder die Norm von 20,85 Meter knacken oder sich über die europäische Bestenliste qualifizieren. Mit Blick auf diese sehe es derzeit gut für ihn aus, sagt der Kirchheimer. „Aber darauf will ich mich nicht ausruhen. Mein Ziel ist es, diese Saison in Richtung 21 Meter zu stoßen. Und wenn ich in den Wettkämpfen locker bleibe, sollte die Norm kein Problem sein.“

Die nächste Chance, sich jener Marke von 20,85 Metern zu nähern oder sie gar zu knacken, hat Christian Zimmermann an diesem Sonntag beim hochkarätig besetzten Pfingstsportfest in Rehlingen. Danach folgen noch ein oder zwei Wettkämpfe, ehe es am letzten Juni-Wochenende zu den Deutschen Meisterschaften ins Berliner Olympiastadion geht. Dort will der Kirchheimer seine Medaillensammlung bei nationalen Titelkämpfen weiter ausbauen. Und sollte es erstmals in seiner Karriere gar zu Gold bei einer Freiluft-DM reichen, dann würde vermutlich selbst Christian Zimmermann hinterher keinen Grund mehr zum Hadern finden. (PATRIK STÄBLER)