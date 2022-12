Kugelstoßer Christian Zimmermann: „Ich fühle mich wieder gut“

Von: Patrik Stäbler

„Da habe ich gnadenlos versagt, keine Frage“: Kugelstoßer Christian Zimmermann vom Kirchheimer SC verpasst bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin das Finale. © Imago

Depressionen, eine verpasste EM und reichlich Ärger mit dem Verband: Das Jahr 2022 dürfte dem Kirchheimer Kugelstoßer Christian Zimmermann vornehmlich in unguter Erinnerung bleiben. Im Interview erklärt der 28-Jährige, wieso er zwischenzeitlich sogar ans Karriereende dachte. Und warum die Entscheidung zum Weitermachen nicht zuletzt seinen Eltern zu verdanken ist.

Herr Zimmermann, wenn Sie Ihr Sportjahr 2022 in einem Wort zusammenfassen müssten, wie würde es lauten?

Unfähigkeit.

Von wem?

Vor allem von mir. Teilweise aber von Leuten, die nicht das gemacht haben, was sie hätten machen sollen.

Sie sprechen die Europameisterschaft in München an, nach der Sie dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) vorgeworfen haben, er habe Sie um die Teilnahme gebracht…

Es ist hundertprozentig so: Wenn der DLV die Abmeldung von David Storl rechtzeitig weitergeleitet hätte, dann wäre ich in München dabei gewesen. Gleichzeitig hätte ich aber auch einfach besser sein können. Wenn ich die geforderte Norm gestoßen hätte oder in der Bestenliste weiter vorne gelegen wäre, dann hätte es gar keine Diskussionen um meine EM-Teilnahme gegeben.

Dabei begann das Jahr 2022 durchaus vielversprechend: Im Februar holten Sie in der Halle den ersten Deutschen Meistertitel Ihrer Karriere…

Aber auch da lief es schon schlecht für mich. Bei der Hallen-DM habe ich mich gerade noch retten können. Dabei hatte ich von Oktober bis Januar so gut wie gar nicht trainieren können…

Wieso?

Weil ich schwere Depressionen hatte. Das wusste der Verband auch, und trotzdem hat er das nicht als Erklärung gelten lassen. Für die ist das halt immer noch was anderes, als wenn ich beispielsweise einen Bandscheibenvorfall gehabt hätte.

Ging es Ihnen nach der Hallen-DM besser?

Nicht wirklich. Ich habe mir ja einen Riesendruck gemacht wegen der Norm für München. Und dann kamen die Deutsche Meisterschaften im Freien…

… wo Sie mit 18,42 Meter das Finale verpassten und lediglich Zehnter wurden.

Da habe ich gnadenlos versagt, keine Frage. Aber damit muss man als Sportler umgehen. Und im Juli habe ich ja dann bei einem Wettkampf in Dublin genügend Punkte gesammelt, um mich in der Bestenliste so weit zu verbessern, dass es für einen Start in München gereicht hätte – wenn der Verband es nicht verschlafen hätte, David Storls Verzicht auf eine EM-Teilnahme rechtzeitig weiterzuleiten.

Die folgenden Wochen und Monaten erreichten Sie dann weitere Hiobsbotschaften: Nicht nur fielen Sie aus der Sportfördergruppe der Bundeswehr heraus, sondern inzwischen gehören Sie auch nicht mehr dem Nationalkader an.

Mir ist vom Verband versichert worden, dass ich in der Bundeswehr bleibe. Und mir ist versichert worden, dass ich meinen Kaderstatus behalte. Doch diese Versprechungen wurden nicht gehalten.

Und so haben Sie im Herbst ernsthaft überlegt, Ihre Karriere zu beenden. Wieso haben Sie sich letztlich zum Weitermachen entschieden?

Weil ich besser bin, als ich bisher zeigen konnte. Und weil niemand daran glaubt.

Wobei es ohne Kaderstatus und ohne Förderung durch die Bundeswehr sicher nicht leichter wird?

Im Moment ist eigentlich alles sehr entspannt. Ich kann mein Training selbst bestimmen, muss weder zu Lehrgängen noch in Trainingslager. Aber finanziell ist es natürlich schwieriger, da bin ich jetzt auf die Unterstützung meiner Eltern angewiesen. Hätten sie nicht gesagt, dass ich weitermachen soll, dann hätte ich aufgehört und mir eine Arbeit suchen müssen.

Sie sind inzwischen mitten im Wintertraining. Wie läuft es aktuell?

Richtig gut! Von den Kraftwerten her bin ich so weit, wie ich es wahrscheinlich noch nie zu diesem Zeitpunkt war. Und in punkto Technik habe ich bis jetzt noch nicht viel trainiert.

Und vom Kopf her?

Da fühle ich mich gut. Das ist kein Vergleich zu dem, wie’s letztes Jahr war. Da habe ich teilweise gar nicht mehr gegessen und konnte überhaupt nicht trainieren.

Welche Ziele haben Sie für 2023 ins Auge gefasst?

Ich werde in der Halle sicher bei dem einen oder anderen Wettkampf starten, ehe im Februar die Deutschen Meisterschaften in Dortmund anstehen. Und dann will ich zur Hallen-EM nach Istanbul.

Und all diese Ziele wollen Sie auch kommendes Jahr im Trikot Ihres Heimatklubs Kirchheimer SC erreichen?

Ja, ich habe meinen Vertrag gerade erst verlängert. Nach all den Jahren fühle ich mich dem Verein sehr verbunden, außerdem trainiere ich dort ja auch noch den Nachwuchs. Reich werde ich mit dem Kugelstoßen sicher nicht – aber das ist auch nicht der Plan. Geld verdienen steht bei mir erst nach dem Sport an.

(Das Gespräch führte Patrik Stäbler.)