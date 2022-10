Nach Ärger um verpasste EM: Kirchheimer Kugelstoßer Zimmermann hört doch nicht auf

Von: Patrik Stäbler

Teilen

„Ich werde es allen zeigen“, sagt Christian Zimmermann – und weiter: „Ich werde nächstes Jahr zweimal Deutscher Meister. Und dass ich einen Wettkampf mit einer Weite unter 20 Metern verliere, wird nicht vorkommen.“ © Imago/BEAUTIFULxSPORTS

Neulich auf dem Weg zum Training ist Christian Zimmermann beim Einsteigen ins Auto ein Gedanke in den Kopf geschossen: „Warum mache ich den ganzen Schmarrn eigentlich?“ Der Kugelstoßer des Kirchheimer SC hatte nach Ärger mit dem Verband um die verpasste EM ernsthaft ans Aufhören gedacht - nun macht er doch weiter.

Kirchheim – Zugegeben, der Kugelstoßer des Kirchheimer SC verwendet nicht etwa den Begriff Schmarrn, wenn er sich an diese Situation erinnert. Stattdessen wählt er ein deftigeres Wort, das mit den gleichen drei Buchstaben beginnt. Was der 28-Jährige mit seiner Frage aber zum Ausdruck bringen will, ist – unabhängig von der genauen Formulierung – Folgendes: Wieso quäle ich mich tagtäglich im Training, wo ich mit meinem Master-Abschluss in Technologie- und Managementorientierter Betriebswirtschaftslehre doch problemlos einen Job mit weniger Aufwand und mehr Gehalt finden könnte?

Diese Frage hat Christian Zimmermann schon im Spätsommer umgetrieben. Denn da hatte der Deutsche Hallen-Meister und Dritte der nationalen Jahresbestenliste ernsthaft überlegt, seine Karriere zu beenden. Ein Grund waren die Geschehnisse rund um die Heim-EM in München. Diese hatte Zimmermann verpasst, wofür er im Nachgang den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) verantwortlich machte. Denn hätte dieser die EM-Absage eines anderen Athleten rechtzeitig weitergegeben, so klagte der Kirchheimer, dann wäre er unter die Top 26 der Bestenliste „Road to Munich“ gerutscht und hätte sich im Olympiastadion mit den stärksten Kugelstoßern Europas messen dürfen.

So aber blieb Zimmermann der erhoffte EM-Start verwehrt. Was folgte, waren öffentliche Vorwürfe in Richtung DLV, der darauf wenig professionell reagierte – nämlich mit mehreren offenkundigen Falschaussagen. Eine Aussprache oder gar Entschuldigung habe es seither nicht gegeben, sagt Zimmermann. Er räumt offen ein: „Der Frust ist immer noch da. Ich könnte mich jeden Tag über den Verband ärgern.“

Und dennoch hat sich der 2,11-Meter-Hüne nach langem Grübeln dazu durchgerungen, mit dem Kugelstoßen weiterzumachen. Wieso? Auf diese Frage kann er selbst keine klare Antwort geben. „Vielleicht aus Gewohnheit“, sagt Zimmermann. „Außerdem haben mir viele Leute gesagt, dass sie sich freuen würden, wenn ich weitermache.“ Und, auch nicht ganz unwichtig: Seine Eltern hätten zugesichert, ihn weiter zu unterstützen. Dies wird wohl nötig sein, da Zimmermann nicht mehr zur Sportfördergruppe der Bundeswehr zählt. Damit fehlt ihm eine finanzielle Förderung, die ihm bis dato das Athletenleben erleichtert hat. „Ich muss jetzt mal schauen, wie ich das mache“, sagt der 28-Jährige. Und mit Blick auf seinen Studienabschluss, der ihm Tür und Tor zu etlichen Jobs öffnen würde, fügt er noch hinzu: „Jedes Jahr, in dem ich Sport mache, ist für mich ein Minusgeschäft – weil ich kein Geld verdienen kann.“

Und dennoch quält sich Zimmermann seit fast vier Wochen wieder im Training. Kraft und Ausdauer stehen dabei im Vordergrund, demnächst werden erste Technikeinheiten dazukommen. Fragt man den Kirchheimer nach seinen Zielen für 2023, dann antwortet er – fernab der üblichen Sportlerphrasen – nicht mit Wörtern wie wollen oder möchten. Stattdessen kündigt Zimmermann an: „Ich werde nächstes Jahr zweimal Deutscher Meister. Und dass ich einen Wettkampf mit einer Weite unter 20 Metern verliere, wird nicht vorkommen. Ich werde es allen zeigen.“

Es ist dies eine selbstbewusste Ansage für einen Kugelstoßer, der zuletzt regelmäßig unter der 20-Meter-Marke blieb. Doch dies habe gesundheitliche Gründe gehabt, sagt Zimmermann. Inzwischen gehe es ihm wieder „körperlich gut“, und auch seine aktuellen Kraftwerte seien sehr ordentlich. Noch unklar ist derweil, ob Christian Zimmermann auch nächstes Jahr für seinen Heimatklub starten wird, den Kirchheimer SC. Schließlich sei er nicht mehr in der „luxuriösen Situation“, als Sportsoldat eine finanzielle Förderung zu erhalten. „Ich werde Gespräche führen und muss dann dahin gehen, wo es mehr Geld gibt“, sagt Zimmermann offen. „Ich hoffe aber, dass das der Kirchheimer SC ist.“ (PATRIK STÄBLER)