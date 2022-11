Der 100-Gipfel-Stürmer ist am Ziel

Von: Patrik Stäbler

Die Aussicht als Lohn: Uwe Kauntz hat den Bärenkopf bezwungen und schaut auf den Achensee. Fotos: Kauntz © Uwe Kauntz

Trailrunner Uwe Kauntz aus Kirchheim hat sein Projekt „100 summits“, das bedeutet übersetzt 100 Gipfel beendet. Zur Belohnung gab‘s einen Haselnussschnaps. Die nächste Aktion hat er schon geplant.

Kirchheim – Uwe Kauntz hat heuer den Olymp in Griechenland bestiegen, mehrere Gipfel auf Mallorca bezwungen und ist Aberdutzende Berge in den Alpen als Trailrunner hinaufgerannt. Doch fragt man den Kirchheimer nach dem Höhepunkt seines in vielerlei Hinsicht außergewöhnlichen Bergjahres, dann nennt der 46-Jährige den Jochberg – ausgerechnet.

Dabei misst dieser Gipfel zwischen Walchen- und Kochelsee gerade mal 1565 Meter und ist obendrein alles andere als ein Geheimtipp. Aber nachdem er sich Ende Januar mit drei Kompagnons und bei stürmischem Wetter auf den Jochberg gequält hatte, sei er auf dem Gipfel von einem „überwältigenden Anblick“ belohnt worden. „Die Luft war extrem klar und man hatte einen ewig weiten Blick. Das war wahnsinnig schön“, sagt Uwe Kauntz. „Ich weiß, das hört sich komisch an, aber der Jochberg war mein persönliches Highlight bei meiner 100-Summits-Challenge.“

Das nächste Ziel im Blick: Auf dem Gaisalphorn, seinem 100. Gipfel, zeigt Uwe Kauntz auf das Nebelhorn. © Uwe Kauntz

„100 summits“, das bedeutet übersetzt 100 Gipfel – und mindestens so viele zu besteigen hatte sich der sportbegeisterte Kirchheimer für 2022 zum Ziel gesetzt. Durch seine Aktion, die er in Text und Bild auf seiner Webseite www.rockyourgoal.de begleitete, wollte Kauntz zum einen neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter für sein „Trees4Breeze“-Team gewinnen. Diese Gruppe von Ausdauerathleten dokumentiert über eine App ihre gelaufenen, geradelten und geschwommenen Kilometer, für die im Gegenzug neue Bäume gepflanzt werden. Zum anderen habe er sich durch sein 100-Gipfel-Projekt aber auch erhofft, sagt Kauntz, den Alpenraum besser kennenzulernen – abseits der bekannten Pfade.

Das Ziel mit den 100 Gipfeln hat sich doch als sportlicher herausgestellt als anfangs gedacht.

Wobei der Kirchheimer nicht nur die heimische Bergwelt erkundete, sondern auch in Spanien und Griechenland die Laufschuhe schnürte. Unter anderem war er im September zum Trailrunning im Olymp-Gebirge, wo er eigentlich seinen 100. Gipfel hatte besteigen wollen. „Doch leider hat das zeitlich nicht hingehauen“, sagt Kauntz. „Denn das Ziel mit den 100 Gipfeln hat sich doch als sportlicher herausgestellt als anfangs gedacht.“ Wobei erschwerend hinzukam, dass eine Corona-Infektion den 46-Jährigen im Frühjahr sechs Wochen lang außer Gefecht setzte.

Gipfel 100 ist das Gaisalphorn - Uwe Kauntz gönnt sich zur Feier einen Haselnussschnaps

Und so bestieg Uwe Kauntz im Olymp-Gebirge seine Gipfel 88 bis 90, ehe Ende Oktober Nummer 100 an der Reihe war. Für diese Jubiläumstour hatte er sich eine Route über drei Berge im Allgäu herausgesucht, die er mit seiner Ehefrau und vier Freunden bewältigte. Über das Rubihorn – mithin der 99. Gipfel - ging’s hinauf aufs Gaisalphorn, wo sich Kauntz zur Feier seines 100. Gipfels einen Haselnussschnaps gönnte. „Das Gefühl dort oben war pure Freude“, sagt er. „Jedoch weniger, weil ich die hundert Gipfel voll gemacht hatte, sondern vor allem wegen der Menschen, die mit mir dort oben standen.“ Schließlich habe er während seines gesamten Projekts „wahnsinnig viel Unterstützung“ erhalten.

Nächstes Projekt dient Uwe Kauntz als Vorbereitung für Transalpin-Run im Herbst 2023

Nachdem Uwe Kauntz nun also hundert Gipfel bezwungen hat, könnte er sich eine Pause gönnen – doch das entspricht so gar nicht seiner Natur. Vielmehr schmiedet der Ausdauersportler bereits Pläne fürs nächste Jahr. Dann will Kauntz die „Bavarian Lake Challenge“ meistern – also die zehn größten Seen Bayerns im Laufschritt umrunden. Dies soll ihm freilich bloß als Vorbereitung für den Transalpin-Run im Herbst dienen. Bei diesem siebentägigen Etappenlauf von Deutschland nach Italien legen die Teilnehmer 250 Kilometer und 15 000 Höhenmeter in den Alpen zurück. Und das dürfte dann sogar für den 100-Gipfel-Mann eine echte Challenge werden.