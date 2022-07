Vincente Graiani ist Deutscher Meister

Von: Patrik Stäbler

Größter Erfolg der Karriere: Vincente Graiani nach dem Goldlauf von Wattenscheid. © Ralf Görlitz

Schon als der Dresdner Kevin Joite und Vincente Graiani nebeneinander auf die Zielgerade einbiegen, hat der 400-Meter-Läufer aus Kirchheim ein gutes Gefühl – obschon er seinen Kontrahenten noch nie hat schlagen können. Doch dieses Finale bei der Deutschen U23-Meisterschaft in Wattenscheid ist bis hierhin genau so gelaufen, wie es Graiani und sein Trainer geplant hatten. Kurz gesagt: Der 21-Jährige soll extrem schnell beginnen und Kevin Joite dadurch Kraft rauben, sodass er am Ende davonziehen kann.

Kirchheim – Mit dieser Taktik will Graiani einem Gegner ein Schnippchen schlagen, „der eigentlich etwas stärker einzuschätzen war als ich“, räumt der Sportler der LG Stadtwerke München ein. „Und unser Plan ist voll aufgegangen.“ So kann Graiani seinem Rivalen auf den letzten vierzig Metern tatsächlich enteilen und die Ziellinie 21 Hundertstel vor ihm überqueren – nach 47,21 Sekunden. Wobei die Zeit in diesem Rennen nur eine untergeordnete Rolle gespielt habe, sagt Graiani. Wichtig sei allein der Sieg – sein erster Deutscher Meistertitel im Einzel und damit der bislang größte Erfolg seiner Karriere.

Der Goldlauf von Wattenscheid dürfte Vincente Graiani auch ein Stück weit mit einer Freiluftsaison versöhnen, die zunächst „nicht so gelaufen ist, wie ich mir das erhofft hatte“. Denn nach starken Leistungen in der Halle wollte der Kirchheimer bei den Deutschen Meisterschaften der Männer in Berlin eigentlich ins Finale laufen; ja sogar mit einer Teilnahme an der Heim-EM in München liebäugelte er. „Vielleicht habe ich mich da selbst zu sehr unter Druck gesetzt“, sagt Graiani. In Berlin jedenfalls scheiterte er über 400 und 200 Meter jeweils im Vorlauf. „Doch danach habe ich das abgehakt“, betont er. „Und seitdem lief’s wieder.“

So wurde Graiani, der seit 2017 für die LG Stadtwerke startet, Anfang Juli in Erding nicht nur Bayerischer Meister über 200 und 400 Meter, sondern erzielte dort auch neue Bestzeiten – 21,02 und 46,94 Sekunden. „Da bin ich das erste Mal in dieser Saison so richtig explodiert“, sagt er zufrieden. Einziger Wermutstropfen in Erding war die Disqualifikation seiner 4x100-Meter-Staffel infolge eines Fehlstarts von Teamkollege Fabian Olbert. Doch diese Scharte konnte das Quartett der LG Stadtwerke in Wattenscheid auswetzen: Nur wenige Stunden vor seinem Sieg über 400 Meter holte Graiani zusammen mit Fabian Olbert, Yannick Wolf und Florian Knerlein auch in der Staffel Gold – und das mehr als souverän. „Mir war von vornherein klar, dass wir gute Siegchancen haben“, sagt der 21-Jährige, „wenn wir den Start und die Wechsel einigermaßen durchbringen“.

Seine zwei Titel – plus die Explosion in Erding – sind umso bemerkenswerter, als Graiani zuletzt auch abseits der Tartanbahn reichlich zu tun hatte. So standen für den Studenten im Fach Tourismusmanagement etliche Prüfungen an. „Das war nicht ganz leicht, beides unter einen Hut zu bekommen“, gesteht Graiani. Er wird nun im August „noch ein, zwei Wettkämpfe“ bestreiten – mit dem großen Ziel, über 200 Meter die 21-Sekunden-Marke zu knacken. Danach wird der Kirchheimer seine Laufschuhe vier Wochen in die Ecke stellen. „Da habe ich dann Zeit zum Durchschnaufen“, sagt Vincente Graiani, „bevor es Mitte September wieder mit dem Aufbautraining losgeht“. (PATRIK STÄBLER)