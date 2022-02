Vincente Graiani: Leistungsexplosion nach Trainerwechsel

Von: Patrik Stäbler

„Mein Ziel in Leipzig ist das Finale“: Vincente Graiani aus Kirchheim richtet bei der Hallen-DM sein Hauptaugenmerk auf die 400 Meter. © Ralf Görlitz

„Natürlich ist die Erwartungshaltung höher – jetzt, wo man selbst zu den Top-Leuten gehört.“ Leichtathlet Vincente Graiani aus Kirchheim gehört mit Saisonbestmarken von 21,35 und 47,32 Sekunden über 200 und 400 Meter zu den fünf schnellsten Läufern deutschlandweit. Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig will er sich am Wochenende für das Finale über 400 Meter qualifizieren.

Kirchheim – Als der Leichtathlet Vincente Graiani 2020 letztmals bei Deutschen Hallenmeisterschaften angetreten ist, da tat er das als Jungspund – zwar als Nachwuchshoffnung, aber als krasser Außenseiter. Am Ende verpasste er über 200 und 400 Meter das Finale; mit der Staffel der LG Stadtwerke München immerhin belegte er Rang drei.

Wenn der 21-jährige Kirchheimer nun aber am Wochenende erneut zu den nationalen Titelkämpfen in Leipzig reist, dann ist seine Ausgangslage eine komplett andere, weiß auch Vincente Graiani. „Natürlich ist die Erwartungshaltung höher – jetzt, wo man selbst zu den Top-Leuten gehört.“ Oder in Zahlen ausgedrückt: Mit Saisonbestmarken von 21,35 und 47,32 Sekunden zählt er aktuell über 200 und 400 Meter zu den fünf schnellsten Läufern – deutschlandweit.

„Mein Ziel in Leipzig ist das Finale“, sagt Vincente Graiani. Und auf Nachfrage fügt er hinzu: „über 400 Meter.“ Denn auch, wenn er zuletzt bei den Bayerischen Meisterschaften eine beachtliche 200-Meter-Zeit von 21,35 Sekunden hingelegt hat: „Mein Hauptfokus“, betont Graiani, „sind weiter die 400 Meter“. Entsprechend wolle er sich auf dieser Distanz in Leipzig fürs Finale qualifizieren. Und nur, wenn das nicht klappen sollte, so Graiani, „dann werde ich auch über 200 Meter starten“.

Wobei die Chancen auf einen Finaleinzug gut sind – zumindest, wenn es nach seinen bisherigen Leistungen in diesem Winter geht. Denn da hatte sich Graiani sukzessive gesteigert, ehe er Ende Januar binnen 72 Stunden seine persönlichen Rekorde über 400 und 200 Meter noch mal deutlich verbesserte. „Ich habe schon vor der Saison im Training gemerkt, dass ich gut drauf bin“, sagt der Kirchheimer. „Aber dass es für eine 47,32 reicht, das hat mich selbst überrascht.“

Potye und Zimmermann kämpfen um Medaillen Wenn Tobias Potye und Christian Zimmermann an diesem Wochenende bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig antreten, dann gibt es durchaus Parallelen zwischen den beiden erfolgreichsten Landkreis-Leichtathleten der vergangenen Jahre. So haben sowohl der Hochspringer aus Aschheim als auch der Kugelstoßer aus Kirchheim ihr Potenzial in dieser Saison noch nicht im Wettkampf unter Beweis stellen können. Für Potye, der für die LG Stadtwerke München startet, steht ein Sprung über 2,19 Meter beim Meeting im tschechischen Nehvizdy zu Buche – mithin sieben Zentimeter unter seiner Hallenbestmarke im Vorjahr. Derweil hat Christian Zimmermann die Kugel bei seinem weitesten Versuch dieses Winters auf 19,38 Meter gestoßen, womit er sogar mehr als einen Meter hinter seinem persönlichen Rekord geblieben ist.

Nun hat die Hallensaison für Potye wie auch für Zimmerman heuer zwar nur einen untergeordneten Stellenwert – das große Ziel beider Athleten ist die Freiluft-EM in München. Jedoch wird das Landkreis-Duo am Wochenende alles daran setzen, seine Saisonbestleistungen nach oben zu schrauben – und ein Wörtchen im Kampf um die Medaillen mitzureden. Für Zimmermann, der im Vorjahr Silber bei der Hallen-DM geholt hat, wird es bereits am Samstag ernst: Dann steht ab 14 Uhr das Kugelstoßen auf dem Programm. Erst tags darauf um 15 Uhr greift Tobias Potye ins Geschehen ein, der 2021 als Dritter der Hallen-DM ebenfalls auf dem Treppchen stand. (ps)

Fragt man den 21-Jährigen nach dem Grund für die Leistungsexplosion, dann verweist er auf einen Trainerwechsel im Herbst. Seither stünden mehr Sprint- und Kraft-, dafür aber weniger Ausdauereinheiten auf dem Programm. „Und das ist offenbar genau das, was ich gebraucht habe.“ Tatsächlich ist Graiani, der im Oktober ein Studium im Fach Tourismus Management an der Hochschule München begonnen hat, in dieser Hallensaison in jene Erfolgsspur zurückgekehrt, in der er 2019 bereits war. Da schraubte er seine 400-Meter-Bestzeit auf 47,63 Sekunden und lief auch bei den Deutschen U20-Meisterschaften ganz vorne mit.

In den folgenden zwei Jahren sei es dann „nicht mehr so gut gelaufen“, räumt Graiani ein. Nun aber scheint der 21-Jährige, der 2017 vom Kirchheimer SC zur LG Stadtwerke München gewechselt ist, endgültig in der nationalen Spitze anzukommen. Infolge seiner starken Leistungen blicke er nun auch mit ganz anderen Ambitionen auf die Freiluftsaison: „Mein großes Ziel ist jetzt die Heim-EM in München“, sagt Graiani, der dort auf einen Start in der Staffel hofft. „Außerdem will ich die 400 Meter unter 47 Sekunden laufen.“

Zunächst aber steht zum Abschluss der Hallensaison die Deutsche Meisterschaft in Leipzig an, bei der Graiani erstmals wieder vor Zuschauern laufen wird. „Gerade auf den 400 Metern ist das schon etwas anderes“, sagt er. „Wenn richtig Stimmung in der Halle ist, dann können dich die Zuschauer auf den letzten Metern pushen.“ Zwei, die ihn am Wochenende besonders lautstark anfeuern werden, sind seine Mutter Daniela Graiani-Peter und ihr Bruder Faliero Graiani. Beide waren früher selbst Spitzenathleten über 400 Meter Hürden, und beide haben damals bei Deutschen Meisterschaften vorne mitgemischt – so, wie es diesmal auch Vincente Graiani tun will.