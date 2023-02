Der Kirchheimer Vincente Graiani visiert bei Hallen-DM das 400-Meter-Finale an.

Von: Patrik Stäbler

Letzter Auftritt in der Halle: Vincente Graiani will sich nach Dortmund auf die Freiluftsaison konzentrieren und die Fahrkarte zur U23-EM lösen. © Ludwig Stuffer

Kirchheimer Sprinter startet bei Hallen-DM in Dortmund über 400 Meter. Sollte der Plan über 400 Meter nicht aufgehen, bliebe ihm noch die Chance über die halb so lange Distanz. Mit der Staffel der LG Stadtwerke München ist eine Medaille in Reichweite.

Kirchheim – Am Freitag ist Vincente Graiani zu den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften nach Dortmund gefahren. Oder genauer gesagt: Der 21-Jährige aus Kirchheim wurde gefahren. Denn selbst am Steuer sitzen darf Graiani nicht. Noch nicht. Erst Anfang März wartet auf ihn die praktische Führerscheinprüfung.

Um sie zu meistern, sollte Vincente Graiani an jenem Tag im Fahrschulauto seine Nervosität abschütteln, sich nicht ablenken lassen und das abrufen, was er zuvor trainiert hat. Im Grunde muss er also genau das gleiche tun, das er sich auch fürs Wochenende bei seinem Auftritt auf der Tartanbahn in Dortmund vorgenommen hat. Denn dort will Graiani, der für die LG Stadtwerke München startet, auf seiner Paradedisziplin über 400 Meter erstmals bei nationalen Titelkämpfen ins Finale.

Selbiges ist ihm zwar schon im Vorjahr bei der Deutschen Hallenmeisterschaft in Leipzig gelungen. Jedoch lief der Kirchheimer damals nicht über 400 sondern über 200 Meter ins Finale, in dem er dann einen starken vierten Platz belegte. Trotz dieses Erfolgs liege sein Fokus weiterhin auf der Stadionrunde, sagt Graiani. So will er in Dortmund – so wie er es auch im Vorjahr gehandhabt hat – zunächst am Samstag das 400-Meter-Finale anpeilen. Und nur, wenn er dieses Ziel verpassen sollte, werde er danach über 200 Meter an den Start gehen, sagt Graiani. Fix eingeplant ist dagegen sein Einsatz über 4x200 Meter am Sonntag. Hier rechnet sich die Staffel der LG Stadtwerke München I als deutschlandweit schnellste in diesem Jahr gute Medaillenchancen aus.

Doch auch auf 400 Metern zählt Vincente Graiani zumindest zum erweiterten Kreis der Anwärter auf Edelmetall. Schließlich liegt hinter dem 21-Jährigen eine starke Hallensaison mit einer Bestzeit von 47,51 Sekunden – mithin die viertschnellste heuer in Deutschland gelaufene Stadionrunde. „Ich bin sehr guter Dinge, dass es diesmal klappt“, sagt Graiani über den anvisierten Endlauf. „Und im Finale werden die Karten dann neu gemischt.“ Sollte der Plan über 400 Meter nicht aufgehen, bliebe ihm noch die Chance über die halb so lange Distanz. Und auch hier dürfte der Kirchheimer bei einem Start keinesfalls nur Mitläufer sein: Mit einer Zeit von 21,48 Sekunden liegt er aktuell auf Rang zehn der deutschen Jahresbestenliste.

Nach seinem Auftritt in Dortmund wird der Sohn der früheren Spitzenläuferin Daniela Graiani-Peter einen Schlussstrich unter das Hallenjahr ziehen und sich fortan auf die Freiluftsaison vorbereiten. In dieser will der Student im Fach Tourismusmanagement ebenfalls zu den Deutschen Meisterschaften und dort ins Finale vorstoßen. Vor allem aber hat sich Graiani ein Ziel gesetzt: In seinem letzten Jahr in dieser Altersklasse will er zur U23-EM nach Finnland. Ein Start in der Staffel sollte dort auf jeden Fall drin sein, sagt der 21-Jährige. Um sich auch im Einzelrennen über 400 Meter mit den stärksten Nachwuchsläufern Europas zu messen, müsste er vorher die Norm von 46,50 Sekunden unterbieten. „Klar ist das ambitioniert“, sagt Vincente Graiani, dessen Bestzeit im Freien bei 46,94 Sekunden liegt. „Aber ich denke, es ist im Bereich des Möglichen.“

Potye und Zimmermann wollen Medaillen holen

Während Vincente Graiani über 400 Meter höchstens versteckt mit einer Medaille liebäugelt, haben zwei weitere Athleten aus dem Landkreis bei der Hallen-DM in Dortmund ganz klar Edelmetall im Visier. Da ist zum einen Vizeeuropameister Tobias Potye aus Aschheim, der am Sonntag ab 12.15 Uhr als Topfavorit und Titelverteidiger in den Hochsprung-Wettbewerb geht. So ist der 27-Jährige, der für die LG Stadtwerke München startet, in der laufenden Hallensaison bereits 2,27 Meter gesprungen, womit er die deutsche Jahresbestenliste zusammen mit dem Dresdner Jonas Wagner anführt.



Zum anderen will auch Christian Zimmermann vom Kirchheimer SC am Samstag ab 13.10 Uhr im Kugelstoßen eine weitere Medaille bei Deutschen Meisterschaften holen. Wobei der 2,11-Meter-Hüne bislang noch nicht recht in Tritt gekommen ist in dieser Hallensaison: Seine Bestmarke von 19,06 Meter bedeutet gerade mal Rang fünf unter den stärksten deutschen Kugelstoßern in diesem Jahr. Und bei den Bayerischen Hallen-Meisterschaften in München am vergangenen Wochenende kam der 28-Jährige zwar zum Sieg, aber bloß auf eine Weite von 18,65 Meter.



Bei demselben Wettkampf holte Fabian Olbert aus Kirchheim über 60 Meter Bronze - in 6,88 Sekunden. Mit dieser Zeit liegt der 22-Jährige von der LG Stadtwerke München hauchdünn hinter den besten 32 deutschen Sprintern in diesem Jahr, weshalb es für ihn am Wochenende vermutlich nur zu einem Auftritt mit der Staffel reichen wird. Womöglich könnte sich kurzfristig noch ein Startplatz im Einzelrennen für Olbert auftun. In jedem Fall aber wird er für die LG Stadtwerke München II über die 4x200 Meter laufen. (PATRIK STÄBLER)