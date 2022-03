Kirchheimer Handballerinnen blicken schon auf nächste Saison

Von: Patrik Stäbler

Gibt seit August die Richtung vor: Der Kirchheimer Frauentrainer Faruk Durmaz. Kirchheimer SC setzt Kooperation mit TSV Trudering fort © Gerald Förtsch

Spricht man mit Trainer Faruk Durmaz über die Situation seiner Handballerinnen vom Kirchheimer SC, dann fällt gleich zweimal der Satz: „Wir gucken in die Zukunft.“ Denn nächste Saison, so hofft der Coach des Bezirksligisten, werden die pandemiebedingten Personalsorgen der Vergangenheit angehören. In der Folge könne sich sein Kader nach dem Umbruch im Vorjahr zu einem echten Team zusammenfinden. „Und dann wollen wir in der Tabelle die vorderen Plätze anvisieren“, sagt der Coach.

Kirchheim – Womöglich gucken sie in Kirchheim aber auch deshalb so gern in die Zukunft, weil die Gegenwart nicht eben rosig aussieht. Von neun Saisonspielen hat der KSC bloß eines gewonnen – und das taucht in der Statistik gar nicht mehr auf. Der Grund: Der damals unterlegene TSV München-Ost II hat sein Team mittlerweile vom Spielbetrieb abgemeldet – ebenso wie schon vor der Saison der TSV Ismaning III. Folglich gibt es in dieser Spielzeit keinen Absteiger in der Bezirksliga 2 – „zum Glück“, sagt Faruk Durmaz. Denn andernfalls könnte es sein Team erwischen, schließlich liegt Kirchheim nach dem 24:34 gegen HT München II weiter auf dem letzten Tabellenplatz.

Dabei beginnt das Spiel gegen die Bayernliga-Reserve durchaus vielversprechend für den KSC, der dem Tabellenzweiten in der Anfangsphase wacker Paroli bietet. „Doch dann hat HT die Trickkiste aufgemacht und einige Jugendspielerinnen auf die Platte geschickt“, berichtet Durmaz. Und diese wiederum haben großen Anteil daran, dass es nur Minuten später nicht mehr 3:3 sondern 7:13 steht. Diesen Rückstand läuft der KSC fortan vergeblich hinterher. Zwar mühen sich die Gastgeberinnen um ihre gefährlichste Torschützin Christina Stauber redlich. Doch am Ende steht eine verdiente 24:34-Niederlage.

„Unser Problem in dieser Saison ist, dass wir nicht ein einziges Mal mit der gleichen Starting Seven anfangen konnten“, sagt Faruk Durmaz. Vor allem Coronainfektionen und Quarantänen hätten die Personallage dauerhaft angespannt. Zumal er bei seinem Amtsantritt im August ohnehin nur einen schmalen Kader mit elf Spielerinnen vorgefunden habe. Wegen mehrerer Rücktritte und familiär bedingter Auszeiten habe man einen „kompletten Neuanfang“ machen müssen, sagt Coach. Fortgesetzt wurde dabei die Kooperation mit dem TSV Trudering: Zwar bilden die zwei Klubs keine offizielle Spielgemeinschaft, jedoch setzt sich das Team aus Spielerinnen beider Vereine zusammen – und trainiert wird je einmal die Woche in Kirchheim und in Trudering.

„Wir sind heilfroh über diese Kooperation“, sagt Faruk Durmaz. „Das hilft uns nicht nur quantitativ, sondern bringt auch Qualität rein.“ Zudem verfüge Trudering über eine B-Jugend in der Landesliga. „Unser Ziel ist es, dass wir diese Spielerinnen mittelfristig bei uns integrieren.“ Derweil laufen schon diese Saison mehrere A-Jugendliche aus Kirchheim im Frauen-Team auf – etwa Kristin Pottgießer und Anna Stilling. „Die machen ihre Sache richtig gut“, lobt der Trainer. Und auch das dürfte einer der Gründe sein, weshalb Faruk Durmaz nicht nur zuversichtlich, sondern aktuell auch lieber in die Zukunft blickt. (PATRIK STÄBLER)

Kirchheimer SC – HT München II 24:34 (11:15)

KSC: Pütz – Stauber (8/1), Leitmeyr (5), Hauck (4), Riedl (2), Stilling (2), Liendl (1), De Barros Oliveira (1), Pottgießer (1), Rauhut, Wild.

