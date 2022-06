Kirchheimer SC: Zimmermann stößt vor Brandenburger Tor um Gold

Von: Patrik Stäbler

Die Europameisterschaften im Blick: Christian Zimmermann startet an diesem Freitag bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin. © Ralf Görlitz/Archiv

Vor historischer Kulisse am Brandenburger Tor will Christian Zimmermann vom Kirchheimer SC seine Medaillensammlung bei Deutschen Meisterschaften ausbauen – und zugleich einen Schritt in Richtung Heim-EM in München machen. Gemeinsam mit den besten Kugelstoßern des Landes tritt der 2,11-Meter-Hüne an diesem Freitag ab 14 Uhr vor dem wohl bekanntesten Wahrzeichen Berlins an.

Kirchheim - Dieser Wettkampf ist quasi die Ouvertüre zu den Deutschen Meisterschaften, ehe an den folgenden zwei Tagen die übrigen Disziplinen im Olympiastadion ausgetragen werden.

Im Vorjahr holte Zimmermann Silber bei der Freiluft-DM; in der Halle im vergangenen Februar stand er dann erstmals bei nationalen Titelkämpfen ganz oben auf dem Treppchen. Nach Berlin reist der Kirchheimer als aktuelle Nummer Drei der deutschen Bestenliste: Mit einer Weite von 20,07 Meter rangiert er hinter dem Sindelfinger Simon Bayer (20,37 Meter) und Doppel-Weltmeister David Storl (20,31 Meter).

Für Zimmerman geht es in Berlin nicht nur um Medaillen, sondern auch um wertvolle Punkte für die Weltrangliste, über die auch Startplätze für die Europameisterschaft in München Mitte August vergeben werden.

Ganz andere Ziele hat da Vincente Graiani, der ebenfalls aus Kirchheim stammt, inzwischen aber für die LG Stadtwerke München startet. Der 21-Jährige geht in Berlin am Samstag über 400 Meter sowie womöglich auch am Sonntag über 200 Meter an den Start. Überdies tritt Graiani mit der Staffel der LG Stadtwerke über 4x100 Meter an.

Sowohl zdf.de als auch sportschau.de übertragen am Wochenende im Livestream von den Deutschen Meisterschaften – und zeigen auch schon am Freitag das Kugelstoßen vor dem Brandenburger Tor. (ps)