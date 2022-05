Kögler bleibt den Tropics treu

Von: Harald Hettich

Janosch Kögler (r.) bleibt beim TSV Oberhaching. © Archiv bro

Mit dem Kapitän verlängert der vielleicht wichtigste Spieler seinen Vertrag auf dem Kyberg

Oberhaching. Die Basis für eine erfolgreiche Basketball-Zukunft des TSV Oberhaching in der Zweiten Bundesliga ProB ist auch für die kommende Saison gelegt. Nachdem der Verbleib des in der Branche nicht erst seit der sensationellen Teilnahme des TSV an den Meisterplayoffs stark nachgefragten Chefcoachs Mario Matic bereits länger feststeht, setzte jetzt der verlängerte Arm des Trainers und vielleicht wichtigste Akteur im Kyberg-Kollektiv ein starkes Zeichen: Kapitän und Topscorer Janosch Kögler verlängerte seinen Kontrakt bei den Gelben um eine weitere Saison.

Ein wichtiger Fingerzeig für das gesamte Team. Denn Matic auch in seiner Funktion als sportlicher Gesamtleiter des alternativen Modells Profi-Basketball im Dorf möchte die Erfolgstruppe der abgelaufenen Saison möglichst in Gänze zusammenhalten. Mit Kögler als wichtigstem Mosaik-Stein dürften die Verhandlungen insgesamt einen deutlichen Schub bekommen. Der Verein will wie zuletzt berichtet möglichst nur die ein oder andere Verstärkung hinzuverpflichten.

Der 1,93 Meter Guard Kögler ließ in dieser Saison starke und viel beachtete Zahlen sprechen. Mit 19.7 Punkten im Schnitt avancierte der gebürtige Germeringer nicht nur zu einem der zehn besten Scorer der Liga. Der 28-jährige Außenspieler sammelte durch sein glänzendes Spielverständnis auch vier Rebounds auf dafür eher ungewöhnlicher Feldposition und bewies mit im Schnitt drei Kreativ-Assists auch seinen Vorbereiter-Instinkt. „Janoschs Leistungen blieben natürlich auch den Spähern aus höheren Ligaetagen nicht verborgen“, bekannte Coach Matic. Neben Angeboten aus dem Zweitliga-Oberbau der ProA gab es auch Angebote und Anfragen aus der BBL. Großer Vorteil für die finanziell hier nicht konkurrenzfähigen Oberhachinger: Kögler arbeitet hauptberuflich am Standort München für die Deutsche Bahn und ist in München liiert. Nach Spielzeiten beim FC Bayern geht der Taktgeber bei den Tropics bereits in die achte Spielzeit am Kyberg. „Ich habe bereits jetzt wieder richtig Lust auf die neue Spielzeit“, bekennt der Teufelskerl unter den Körben. „Es wird zwar schwer, den großen Erfolg der abgelaufenen Saison zu wiederholen. Aber wenn zumindest ein Großteil des Teams zusammen bleibt, bin ich sehr positiv gestimmt, hier einiges zu erreichen.“ Kögler wie der gesamte TSV setzt auf die Karte „Zusammenhalt“ im wohltuend familiär auftretenden Erfolgsverein. „Ich hoffe, dass sich viele Jungs anschließen und wir den erfolgreich eingeschlagenen Weg zusammen weitergehen.“ Der „Käptn“ trifft nicht nur auf dem Feld den Ton. Er hat die Maxime des Clubs verinnerlicht.