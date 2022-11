Landkreis-Asse schlagen im Davis Cup auf

Von: Robert Gasser

Teilen

Bundestrainer Michael Kohlmann gibt seinem Erfolgsdoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz die letzten taktischen Anweisungen. „Wir haben uns jetzt zum dritten Mal in Folge für die Finalrunde qualifiziert. Irgendwann wollen wir diesen wichtigen Wettbewerb auch mal wieder gewinnen. Bundestrainer Michael Kohlmann © Frank Molter/dpa

Für das Finalturnier in Malaga hat sich das DTB-Team eine Menge vorgenommen.

Landkreis – Die deutschen Tennisprofis wollen im schweren Viertelfinale des Davis Cup gegen Kanada für eine echte Überraschung sorgen. „Die Mannschaft steht zusammen – egal, was auf dem Platz passiert. Mit diesem Gefühl zu spielen und nicht aufzugeben, das macht uns stark. Wir haben eine sehr besondere Truppe“, sagt Bundestrainer Michael Kohlmann, der sein Büro in der TennisBase Oberhaching hat, vor dem Aufeinandertreffen in Malaga am morgigen Donnerstag (16 Uhr/ServusTV). Der Landkreis München ist im deutschen Team stark vertreten. Im Einzel wird Jan Lennard Struff vom TC Großhesselohe aufschlagen, im Doppel ist Kevin Krawietz von der TennisBase Oberhaching eine sichere Bank.

Kohlmann zieht das Selbstbewusstsein vor allem aus den Erlebnissen von Hamburg, als das DTB-Team ungeschlagen die Qualifikation für das Finalturnier im spanischen Malaga (22. bis 27. November) klarmachen konnte. „Ich habe die Gruppenphase in Hamburg sehr positiv empfunden. Für uns als Team ist es ein riesiger Fortschritt“, sagt Kohlmann.

Auch das verschlankte Format gefällt dem deutschen Davis-Cup-Kapitän. „Der Wettbewerb wird enger, weil es nur drei Matches sind – zwei Einzel, ein Doppel. Das Doppel wurde dadurch aufgewertet und für die Zuschauer ist es interessanter, weil auch vermeintlich schlechtere Mannschaften eine Überraschung schaffen können.“

Gerade im Doppel liegt auch für Deutschland eine große Chance, denn „wir haben seit 15 Partien kein Doppel verloren. Das steht für sich und ist außergewöhnlich. Ich hoffe natürlich, dass diese Serie hier nicht reißt, aber irgendwann wird das sicher passieren.“

Natürlich hoffen die deutschen Tennis-Profis auf einen möglichst langen Verbleib in Andalusien. „Keiner von uns hat Lust, am Donnerstag gleich wieder nach Hause zu fliegen. Die Herangehensweise ist, dass wir keine Partie verlieren wollen. Das haben wir in Hamburg geschafft und das wollen wir auch in Spanien hinkriegen.“

Auch Jan-Lennard Struff brennt auf die Finalrunde. Sstellvertretend für seine Kollegen sagt der 32-Jährige. „Das sind für mich mit die coolsten Wochen im Jahr.“ Kohlmann hängt die Messlatte jedenfalls ziemlich hoch, wenn er sagt: „Wir haben uns jetzt zum dritten Mal in Folge für die Finalrunde qualifiziert. Irgendwann wollen wir diesen wichtigen Wettbewerb auch mal wieder gewinnen.“

Verzichten muss Kohlmann in der K.o.-Runde weiter auf Deutschlands Topspieler Alexander Zverev (Knochenödem).

Das deutsche Team komplettieren Yannick Hanfmann (Karlsruhe) sowie das im Davis Cup noch ungeschlagene Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz (TennisBaseOberhaching/Frankfurt).