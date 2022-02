Landkreis München Gastgeber bei den Special Olympics World Games 2023

Von: Robert Gasser

Der Landkreis München heißt die Gastgeber der Special Olympics World Games 2023 willkommen. © LOC SPECIAL OLYMPICS WORLD GAMES BERLIN 2023/TILO WIEDENSOHLER

Landkreis – Der Landkreis München setzt ein Zeichen für mehr Teilhabe und Anerkennung von Menschen mit Behinderung und ist bei den Special Olympics World Games, die vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin stattfinden, als Gastgeber, einer so genannten Host Town, mit dabei. Der Landkreis hatte sich gemeinsam mit den Kommunen Garching, Gräfelfing, Ismaning, Oberhaching, Planegg, Taufkirchen und Unterföhring beworben.

Im Landkreis München leben über 38 000 Menschen mit einer Behinderung. Dies entspricht rund elf Prozent der Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger. Viele sind in den Vereinen des Landkreises München sportlich aktiv. Die Gemeinden Ismaning, Oberhaching, Gräfelfing, Unterföhring, Planegg, Taufkirchen und die Stadt Garching haben sich vergangenes Jahr zusammen mit dem Landkreis auf dem Weg gemacht, um Host Town für die Special Olympics 2023 zu werden – und wurden nun mit der freudigen Nachricht belohnt: Im kommenden Jahr wird der Landkreis Gastgeber sein und internationale Delegationen empfangen.

Austragungsort ist Berlin

Über vier Tage, vom 12. bis 15. Juni 2023, werden Vertreter des Landkreises und der teilnehmenden Kommunen Athletinnen und Athleten sowie deren Angehörige vor Beginn der Wettbewerbe in Berlin begrüßen. Im Landkreis München gibt es zahlreiche Projekte und Initiativen für Inklusion und Vielfalt. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen ehrenamtlichen Initiativen, häufig privat finanziert oder von den Gemeinden und/oder dem Landkreis München gefördert. „Es ist mir eine große Freude die Teilnahme am Host Town-Programm für die Special Olympics World Game begleiten zu dürfen. Ich finde, es steht unserem Landkreis gut an, sich in seiner Vielfalt den internationalen Delegationen zu präsentieren und zu zeigen, wie weltoffen und wie divers wir sind. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für die Belange und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung zu sensibilisieren und ihnen die in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschriebene Teilhabe zu ermöglichen“, so Sigrid Karl, Behindertenbeauftragte des Landkreises München, in einer Pressemiteilung. Sigrid Karl hat die Bewerbung für den Landkreis München koordiniert. Karl weiter: „Ich bedanke mich bei den Gemeinden, die sofort ,Ja, wir sind dabei’ gesagt haben und sich nun mit vielen Ideen und Elan einbringen. Ohne die vielen ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützer, ohne unseren Behindertenbeirat und die vielen Beiräte und Behindertenbeauftragten in den Kommunen, ohne unsere Vereine und Initiativen wäre die Teilnahme am Host-Town-Programm nicht möglich.“

Landrat Christoph Göbel begeistert

Auch Landrat Christoph Göbel zeigt sich hoch erfreut: „Begegnungen helfen dabei, Ängste und Barrieren zwischen Menschen abzubauen. Deshalb freue ich mich ungemein, dass der Landkreis München gemeinsam mit engagierten Kommunen als Host Town ausgewählt wurde und Deutschland bei den Special Olympics 2023 vertreten darf. Wir freuen uns von Herzen darauf, Gastgeber für Sportlerinnen und Sportler mit ihren Teams aus anderen Ländern zu sein und die Teilnehmenden der Special Olympics für unsere bayerische Lebensart begeistern zu können!“

Die bayerische Sozialministerin Carolina Trautner betonte: „Gemeinsam Sport treiben macht Spaß. Es zählt nicht die Herkunft, das Ge-schlecht oder eine Behinderung. Was zählt, ist die Freude daran, gemeinsam mit Gleichgesinnten die eigenen Fähigkeiten und Talente weiterzuentwickeln und seine Grenzen zu testen. Als Sozialministerin ist es mir sehr wichtig, dass Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt und unbefangen miteinander Sport treiben, arbeiten, wohnen oder ihre Freizeit verbringen. Deshalb freut es mich ganz besonders, dass von den 216 Städten, Gemeinden und Landkreisen, die als Host Towns der Special Olympics World Games Berlin 2023 ausgewählt wurden, 38 bayerische Kommunen zu Gastgeber-Kommunen ernannt wurden. Ich freue mich daher, dass wir das Projekt mit 154 000 Euro unterstützen können.“

Die Auswahl der bayerischen Host Towns ist nun abgeschlossen. 38 bayerische Städte, Gemeinden und Landkreise heißen dabei 32 Delegationen im Freistaat willkommen um ihnen inklusive sportliche und kulturelle Begegnungen zu ermöglichen. Ziel des Projekts ist es zudem, inklusive Strukturen zu schaffen, die dazu dienen, dauerhaft mehr Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung Zugang zum organisierten Sport zu ermöglichen.