Leilani Ettel träumt von Olympia 2018

Snowboard

von Robert M. Frank schließen

Die Snowboarderin Leilani Ettel fährt in jungen Jahren bereits im Weltcup in der Halfpipe mit. Die 15-Jährige Pullacherin möchte 2018 bei den Olympischen Winterspielen starten.

Pullach – Leilani Ettel hat Talent. Nicht nur im Skateboardfahren und im Surfen, das sie schon seit vielen Jahren betreibt. Sondern vor allem auf dem Snowboard ist „Lani“, wie die 15-jährige Pullacherin genannt wird, besonders begabt. Genauer gesagt in der Halfpipe, wo Ettel auf dem Brett waghalsige Sprünge in der Röhre ansetzt.

Seit dieser Saison fährt die für den SV Pullach startende Sportlerin im Halfpipe-Weltcup des Internationalen Skiverbandes (FIS) mit. „Für ihr Alter und ihre geringe Erfahrung im Weltcup ist sie wahnsinnig gut“, befindet Michael Dammert, Bundestrainer der Deutschen Nationalmannschaft im Snowboardverband Deutschland (SVM), über seinen Schützling. Die Athletin aus dem Münchner Landkreis zeige so viel Talent, dass sie sich in der Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang versuchen solle. „Mein Ziel als Bundestrainer ist es, ihr diese Erfahrung zu ermöglichen. 2022 kann sie dann durchaus in der Weltspitze dabei sein. Ich möchte ihr jetzt schon die Chance geben, Olympia-Luft zu schnuppern. Wer es schafft, mit dann 16 Jahren dabeizusein, hat viel erreicht“, sagt Dammert.

Ettel muss für eine erfolgreiche Qualifikation zu den Spielen in Südkorea in der Weltcup-Wertung am Ende unter den besten 23 Athletinnen liegen, um die internationale Norm zu schaffen. Als aktuelle 24. hätte Ettel dieses Ziel schon erreicht, da von jeder Nation nur die besten vier Athletinnen zugelassen werden und allein sechs Amerikanerinnen vor ihr platziert sind. Ebenso fünf Chinesinnen, die nicht alle in die Wertung einfließen würden.

Seit frühester Kindheit steht Ettel auf dem Brett. Im Alter von zehn Jahren gewann sie bereits einen deutschen Junioren-Titel bei den 16-Jährigen. Früh hat sie schon bei Olympiasiegerin Nicola Thost trainiert. Seit 2015 ist sie Mitglied in der deutschen Nationalmannschaft und hat für ihr Land in den vergangenen Monaten einige Erfolge eingefahren. In Copper Mountain im US-Bundesstaat Colorado belegte die Pullacherin Rang 21. In Laax wurde sie 16. und zuletzt, im Mammoth Resort in Kalifornien, sprang Rang 21 heraus. Das Bemerkenswerte: „Lani“ ist stets die jüngste Teilnehmerin unter den besten Snowboarderinnen der Welt.

Ettels Terminplan ist voll gesteckt mit weiteren internationalen Wettbewerben. Am kommenden Wochenende steht der Weltcup auf der Olympia-Halfpipe in Südkorea an, im März dann die WM im spanischen Sierra Nevada sowie Ende April die Junioren-WM im schweizerischen Silvaplana. Neben Europacups plant Ettel, zudem auch bei internationalen Contests wie der „World Rookie Tour“ oder der US-Serie „Revolution Tour“ mitzufahren. „Ich möchte bei den nächsten Weltcups gut abschneiden und die Olympia-Qualifikation versuchen.“

Nach Jahren, in denen sie neben Halfpipe auch in der olympischen Slopestyle-Disziplin fuhr, will sie sich jetzt ganz auf die Halfpipe konzentrieren. Der Hindernisparcours ist Geschichte, weil sie in der Röhre heimischer geworden ist. „Dort fühle ich mich wohler. Da hat man eher das Gefühl wie beim Skaten. Es ist einfach cool, Tricks zu machen“, sagt Ettel.

Ihr Trainer hat nichts gegen eine Spezialisierung. Ganz im Gegenteil. „Langfristig muss man sich sowieso auf eine Disziplin festlegen. Es ist zwar wichtig, dass man auch in anderen Disziplinen fährt. Aber da gibt es keinen Königsweg. Das ist eine individuelle Sache. Für Lani war es passend, sich früh zu spezialisieren. Sie ist in der ‚Welle‘ zu Hause. Sie hat vom Skaten und vom Surfen her dafür ein gutes Gefühl. Es wäre jetzt eher hinderlich, wenn sie auch noch Slopestyle fahren würde“, sagt Dammert.

Der Bundestrainer kann auch damit leben, dass Ettel nicht den klassischen Ausbildungsweg rein über den Verband geht, sondern viel mit der Familie trainiert. Und dass sie nicht wie alle anderen Athletinnen ihres Alters im Internat in Berchtesgaden ist. Denn von ihrem Papa Julian, einst selbst ein Snowboard-Athlet auf internationalen Contests, kann sie viel lernen.

Ettel, die sich wegen den besseren Trainingsbedingungen mit ihrer Familie oft in Laax aufhält, bekommt ihren Sport auch unter einen Hut mit der Schule. Aufgrund der Zugehörigkeit in der Nationalmannschaft genießt die Gymnasiastin (zehnte Klasse) einen Sonderstatus. Sie wird für Weltcups freigestellt und kann so schon mal länger im Ausland bleiben. Hausaufgaben und Prüfungen werden dem Wettkampfkalender angepasst und dürfen vorgezogen oder nachgeholt werden. „Mit der Schule klappt es ganz gut. Wenn etwas ist, bekomme ich das auch schon mal von einer Mitschülerin geschickt“, sagt Ettel, die in München am Olympia-Stützpunkt trainiert.

Das große Ziel von Olympia rückt mit den nächsten Weltcups immer näher. Spätestens im Februar 2018 muss sie die internationalen und nationalen Kriterien erfüllt haben. Dammert setzt auf sein bestes Pferd im Stall und räumt ihr Chancen ein. „Sie ist ein pfiffiges Mädel, sehr fokussiert und zielstrebig. Sie beißt sich in etwas rein und arbeitet hart für den Erfolg.“

„Lani“ bleibt mit Blick auf die Qualifikation gelassen: „Wenn es nicht klappt, ist es auch nicht so schlimm.“ Die aktuellen Ergebnisse Ettels sprechen jedenfalls dafür, dass 2018 eine Olympionikin aus Pullach dabei ist.