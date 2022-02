Leilani Ettel vom SV Pullach erreicht olympisches Finale in der Halfpipe

Von: Robert Gasser

Teilen

Grandiose Sprünge in der Halfpipe von Peking: Leilani Ettel vom SV Pullach steht im olympischen Finale. © Foto: Lee Jin-Man/dpa

Grandiose Leistung: Die Snowboarderin Leilani Ettel vom SV Pullach hat das olympische Finale in der Disziplin Halfpipe erreicht. Der 20-Jährigen reichte in der Qualifikation ein elfter Platz für die Endrunde am Donnerstag. „Ein Traum ist wahr geworden. Ich kann es gar nicht in Worte fassen“, sagte die Freestylerin über „den größten Erfolg“ in ihrer Karriere.

– Im Interview in unserer gestrigen Ausgabe hat sie es als Ziel genannt, das Erreichen des Finales im olympischen Snowboard-Wettbewerb in der Halfpipe. Zugleich war es ihr großer Traum: Und den hat Leilani Ettel vom SV Pullach gestern in Peking erfüllt: Die 20-Jährige hat es bei ihrer Olympiapremiere ins Finale des Halfpipe-Wettbewerbs geschafft. Leilani Ettel überstand die Qualifikation als Elfte und darf damit am heutigen Donnerstag im Finale ihr Können erneut präsentieren.

„Es ist unbeschreiblich. Ich muss das erstmal sacken lassen, ich habe es noch gar nicht kapiert. Es ist schon krass, dass ich überhaupt bei den Olympischen Spielen bin. Ich hatte die letzten Tage so viel Spaß, die Pipe ist mega, ich fühle mich darin so wohl. Dass ich jetzt noch im Finale bin, kann ich einfach nicht glauben“, freute sich die überglückliche Ettel.

Nach dem ersten der zwei Qualifikationsläufe hatte Ettel auf Rang neun gelegen. Ihr Lauf war gespickt mit zwei doppelten Drehungen (720) und zwei anderthalbfachen Drehungen (540), bei denen sie verschiedene Griffe („Grabs“) ausführte. Bei ihren Sprüngen stehen die Athletinnen teilweise über vier Meter in der Luft, die Wände der Halfpipe selbst sind knapp sieben Meter hoch. Solide 68,75 Punkte erhielt Ettel für ihren Lauf.

Nach einem Sturz im zweiten Qualifikations-Durchgang hieß es jedoch noch einmal zittern für die Dritte der Junioren-Weltmeisterschaften von 2017 und 2019. Von den elf nach ihr startenden Konkurrentinnen lagen neun hinter ihr und hatten somit die Möglichkeit noch an ihr vorbeizuziehen. Allerdings konnten sich nur zwei Fahrerinnen verbessern und so sich noch vor die Pullacherin, die mittlerweile in München Bayerin, schieben.

Ettel war mit dem Ziel in die Qualifikation gegangen, einen Lauf sicher ins Ziel zu bringen. Trotz großer Nervosität noch beim Frühstück schaffte sie dies gleich im ersten Versuch und wollte dann im zweiten Durchgang noch einmal angreifen. Ettel ist erst die zweite deutsche Athletin und die erste seit Nicola Thost in Park City 2002, die in dieser Disziplin das olympische Finale erreicht hat.

Trainer Michael Dammert: „Sie ist mega stark gefahren.“

„Leilani hat selber nicht so richtig geglaubt, dass sie es ins Finale schaffen kann. Aber sie ist mega stark gefahren“, freute sich Michael Dammert..

Im Finalewolle sie nun „ganz groß rausfahren“, sagte Leilani Ettel und versprach selbstbewusst: „Dann bekommt ihr noch einmal eine coole Show!“ Dafür habe sie noch einen anderen Lauf mit anderen Tricks in petto. Der SV Pullach und der ganze Landkreis drücken der jungen Athletin die Daumen.

Überglücklich und voller Selbstbewusstsein will Leilanie Ettel heute nochmal so richtig einen raushauen. © Archiv mm