TSV Haching München: Löwen erhalten Lehrstunde

Von: Umberto Savignano

Hachings Youngster Daniel Günther (17) spielte durch. TSV-Trainer Tanase zeigt sich trotz 0:3 nicht unzufrieden © CEV

1. VOLLEYBALL-BUNDESLIGA TSV Haching München beim VfB Friedrichshafen ohne Chance

Unterhaching – Schon mit der Startformation ließ Bogdan Tanase erkennen, worum es ihm im Gastspiel beim VfB Friedrichshafen ging: Der Volleyball-Trainer des TSV Haching München unterstrich mit dem Einsatz des 19-jährigen Diagonalspielers Juro Petrusic an Stelle des zehn Jahre älteren Kapitäns Philipp Schumann sowie des gerade mal 17 Jahre jungen Mittelblockers Daniel Günther sein Credo: „Diese Spiele sind nur für die Erfahrung.“ Das Ergebnis, ein glattes 3:0 (25:13, 25:20, 25:17) für den Rekordmeister und Titel-Mitfavoriten vom Bodensee, war für den Coach zweitrangig.

Der unmittelbare Start gelang den Löwen, deren Durchschnittsalter bei Anpfiff 20,8 Jahre betrug, nicht schlecht: Petrusic markierte den 2:2-Ausgleich mit dem ersten seiner guten sechs Punkte im Eröffnungssatz, Patrick Rupprecht stellte mit einem Ass den Anschluss zum 5:4 her. Doch danach zogen die Häfler auf 10:4 weg, was die Vorentscheidung in diesem Durchgang bedeutete. Zur zweiten technischen Auszeit stand es 16:6 für die Hausherren und Tanase forderte mehr Einsatz von seinen Spielern: „Wir müssen arbeiten für den Punkt, es gibt keine Geschenke!“ Aller Kampfgeist half aber nichts, mit dem dritten Satzball machte der VfB das deutliche 25:13 klar.

Im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Hachinger wesentlich stärker. Ein Ass von Teenager Günther zum 5:6 bescherte ihnen sogar die einzige Führung der Partie. Petrusic kam nicht mehr so stark zur Geltung, dafür zeigte mit dem inzwischen eingewechselten Außenangreifer Florian Krenkel, 21, ein weiterer Youngster sein Potenzial, mit guten Angriffen, aber auch einem überragenden Block zum 9:9. Allerdings setzte sich Friedrichshafen postwendend wieder auf 12:9 ab und damit war auch dieser Satz gegessen. Am Ende bescherte der zweite Satzball den Häflern das 25:20.

Punktemäßig sehr eindeutig verlief der dritte Durchgang. Der VfB startete mit 5:0, lag bei den technischen Auszeiten mit 8:3 und 16:7 souverän vorne. Trotzdem zeigte sich Tanase in diesen kurzen Pausen mit der couragierten Vorstellung seines Teams einverstanden: „Gut! Wir probieren es“, lobte er im ersten Time Out, im zweiten äußerte er sich ähnlich, indem er seiner Mannschaft nahelegte, nicht aufs Resultat zu schauen, sondern sich aufs Wesentliche zu konzentrieren: „Wir müssen Volleyball spielen.“ Das gelang dann teilweise auch noch ganz ordentlich: In der folgenden Schlussphase machten die Hachinger sogar einen Zähler mehr als der Rekordmeister. Trotzdem stand der völlig ungefährdete Sieg der Häfler mit dem durch Aleksandar Nedeljkovic verwandelten zweiten Matchball nach nur 62 Minuten fest.

Wie ernst der Favorit die Aufgabe genommen hatte, drückte der zum MVP gewählte Ex-Hachinger in VfB-Diensten, Marcus Böhme, so aus: „Wir haben aus einem Pflichtsieg einen Sieg gemacht.“ Auch Tanase betonte die Seriosität des Gegners: „Friedrichshafen hat ein gutes Spiel gemacht.“ Was die eigene Vorstellung in den Augen des Trainers durchaus aufwertete: „In vielen Momenten war ich ganz zufrieden.“

TSV Haching München: Heiskanen, Rösler, Petrusic, Rupprecht, Günther, Mikuláss Koch, Chefai (L); Krenkel, Gumenjuk, Paduretu, Schumann, Zeller

