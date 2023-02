Hachinger Löwen haben zwei Siege im Visier

Von: Umberto Savignano

Teilen

Die Hachinger Löwen können wieder auf Patrick Rupprecht (r.) zurückgreifen. © Robert Brouczek

TSV Haching München auf Auswärtsfahrt rund um Berlin.

Unterhaching – Vor dem wichtigen Zwischenrunden-Doppelspieltag an diesem Samstag (17.30 Uhr) bei den Netzhoppers KW-Bestensee und am Sonntag (14 Uhr) beim VCO Berlin ist Volleyball-Bundesligist TSV Haching München eine Sorge los: Patrick Rupprecht kehrt nach schneller Gesundung in den Kader zurück.

Diese Personalie könnte entscheidend sein, weil dem TSV nach dem Abschied des Finnen Jere Heiskanen in Richtung Niederlande seit Ende Januar lediglich noch drei Außen- und Annahmespezialisten zur Verfügung stehen. Vor einer Woche im Heimspiel gegen Giesen waren es wegen Rupprechts krankheitsbedingten Ausfalls dann sogar nur mehr zwei. Trainer Bogdan Tanase hätte im Notfall allenfalls noch Kapitän Philipp Schumann von der Diagonalposition abziehen können.

Doch der Notfall trat nicht ein, weil Florian Krenkel und Quentin Zeller gute Arbeit ablieferten. Vom Schweizer Nationalspieler durfte man das in jedem Fall erwarten. Der 28-Jährige kam 2022 als frisch gebackener Double-Gewinner seines Landes aus Amrisvil. „Zeller ist zusammen mit Schumann der Leader, ich freue mich, dass wir zwei davon haben. Er ist ein ganz wichtiger Spieler, der aus einer guten Mannschaft kommt und weiß, wie es ist, unter Druck Volleyball zu spielen“, lobt Tanase den Routinier.

Krenkel, der am Freitag seinen 22. Geburtstag feierte, spielte hingegen in der vergangenen Saison noch für das damalige Zweitligaschlusslicht TSV Grafing. Dort war er zwar immerhin Kapitän, doch an die Erstliga-Bedingungen musste er sich erst gewöhnen. „Am Anfang war es schon eine Umstellung, gerade im Training, das hat man auch gesehen. Ich habe am Anfang wenig gespielt. Aber wenn ich spiele, mache ich Fortschritte“, sagt Krenkel, der gegen Giesen einige starke Aktionen zeigte. Dass er und der 19-jährige Juniorennationalspieler Rupprecht, der davor die Heiskanen-Rolle übernommen und vor allem beim 3:2-Heimsieg gegen die Netzhoppers überzeugt hatte, am Wochenende um einen Startplatz konkurrieren, kann Tanase nur recht sein. Denn im Rückblick auf das 1:3 gegen Giesen stellte der Hachinger Coach fest: „Wir haben da in vielen Momenten gut gespielt, vor allem in Abwehr und Block. Aber wir müssen uns im Angriff noch verbessern.“

Schließlich ist die Zielsetzung ehrgeizig. „Wir wollen beide Spiele gewinnen. Und wir haben auf jeden Fall eine Chance, auch gegen die Netzhoppers“, so Krenkel mit Blick auf das erste Duell gegen die eigentlich sehr ordentlich besetzten Brandenburger, die man mit einem Sieg in der Tabelle überholen könnte. In der Hauptrunde habe man mit dem 2:3 auswärts und dem 3:2-Heimsieg ja schon bewiesen, dass man mithalten könne: „Wir hatten zwei Fünfsatz-Spiele, wir wissen also, wie es geht.“

Vor seinem ersten Bundesliga-Doppelspieltag betont der 22-Jährige, dass man einen Schritt nach dem anderen gehen müsse: „Erstmal liegt der Fokus auf dem Netzhoppers-Spiel. Da könnten wir viel Selbstvertrauen mitnehmen für das zweite Spiel. Und dann müssen wir uns im Hotel gut regenerieren.“ Denn an diesem Sonntag, gegen die nach wie vor noch sieglosen Junioren des VCO Berlin, sind die Hachinger zwar klarer Favorit, aber Krenkel warnt: „So ein Pflichtsieg gegen eine Internatsmannschaft ist immer schwierig.“