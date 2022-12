Mehr Bewegung in der Grundschule

Von Robert Gasser schließen

Neues Modell fördert Sport und gesunde Ernährung – Unterbiberg, Haar und Garching dabei

Unterbiberg – Drei Grundschulen im Landkreis München dürfen sich nun offiziell Sport-Grundschule nennen: die Grundschule Unterbiberg, die Grundschule Haar an der St.-Konrad-Straße und die Grundschule Garching-West.

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo hat zusammen mit dem Präsidenten des Bayerischen Landes-Sportverbands, Jörg Ammon, zahlreiche Grundschulen aus Oberbayern mit dem Profil Sport- Grundschule ausgezeichnet. Die Schulen wurden in einem feierlic hen Rahmen in der Grundschule Unterbiberg für ihr außergewöhnliches Engagement sowie ihre Kreativität in den Bereichen Sport, Bewegung und gesunde Ernährung gewürdigt. Piazolo gratulierte den erfolgreichen Bewerbern und verdeutlichte den hohen Stellenwert, den Sport und Ernährung im Freistaat genießen: „Die Gesundheit unserer Kinder ist mir ein Herzensanliegen. Dafür sind regelmäßige Bewegung und eine gesunde Ernährung von zentraler Bedeutung. Ich freue mich sehr darüber, dass sich so viele Grundschulen genau in diesen Bereichen besonders engagieren, und möchte mich hierfür bei allen Beteiligten bedanken: Sie alle machen aus dem Profil Sport-Grundschule ein Erfolgsmodell.“

Mit Blick auf die Tatsache, dass die erfolgreichen Bewerber seit Schuljahresbeginn von einer dritten Sportstunde in der ersten Jahrgangsstufe profitieren und zudem 1000 Euro für die Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten erhielten, sprach Piazolo von einem „Modell mit echtem Mehrwert“.

Die ausgezeichneten Schulen konnten im Bereich Sport und Bewegung beispielsweise durch eine konsequente Umsetzung des Bewegungs- und Gesundheitsprogramms Voll in Form, die Durchführung von Schwimmunterricht, ein großes Spektrum an Sportmöglichkeiten an der Schule, die Teilnahme an Schulsportwettbewerben, Projekte mit externen Partnern (z. B. Sportvereine und Hochschulen) oder die gezielte Ausrichtung des Ganztagsangebots überzeugen. Im Bereich gesunde Ernährung punkteten die erfolgreichen Bewerber unter anderem durch die Zusammenarbeit mit der Vernetzungsstelle Schulverpflegung, ein regelmäßiges Angebot eines gesunden Pausenbrots respektive Frühstücks oder die Teilnahme an Programmen und Workshops zur Schulverpflegung.

Christiane Bussert, die Leiterin der Unterbiberger Grundschule, freut sich über die Auszeichnung: „Wir Schulleiter waren alle sehr stolz darauf, dass wir diese Auszeichnung erhalten haben. Diese Auszeichnung empfinden wir als Würdigung unseres Engagements für die Kinder und als Lob für unsere Arbeit. Es kostet viel Zeit und Kraft, ein so vielfältiges Angebot aufzubauen und zu leben.“

In Unterbiberg wird auch einiges getan, um dem Begriff Sport-Grundschule gerecht zu werden. So gibt es in Zusammenarbeit mit fachkundigen Trainer unter anderem jährlich eine Leíchtathletiksichtung, eine enge Zusammenarbeit mit dem örtlichen Handballverein HSG B-One und Schwimmunterricht. Zudem dürfen die Schülerinnen und Schüler in den Pausen die Sportanlagen nutzen. Im Winter werden Ausflüge zum Eislaufen unternommen.

Neben den sportlichen Aktivitäten spielt in Unterbiberg auch gesunde Ernährung eine sehr wichtige Rolle. Es wird täglich frisch gekocht und die Kinder werden für das Thema gesundes Essen sensibilisiert. Christiane Bussert steht voll hinter dem bayernweiten Projekt der Sport-Grundschulen „Beeindruckend ist, wie jede Schule den Aspekt „Sportgrundschule“ anders umsetzt. Die Schulen, die ganz nahe an den Alpen liegen, setzen ein vielfältiges Wintersportprogramm um. Und die Schule in Haar hat einen Boulderraum.