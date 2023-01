Meister-Playoffs für Tropics zum Greifen nah

Von Harald Hettich schließen

2. Basketball-Liga ProB: TSV Oberhaching feiert gegen Ulm den zweiten Sieg im neuen Jahr.

Oberhaching. Die weiße Weste im Deisen Dome blieb auch beim zweiten Heimsieg der Oberhachinger Tropics im neuen Jahr rein. Beim 81:70 (32:34)-Sieg am Mittwoch Abend vor gut 100 Zuschauern in der Deisenhofener Grundschule belohnten sich die Gelbhemden mit dem 9. Sieg im 13. Spiel sowie Tabellenrang drei und streben vor dem Re-Match am Sonntag in Ulm (17 Uhr, Orange Factory, Livestream unter www.2basketballbundesliga.de) mit Riesenschritten den Meisterplayoffs entgegen.

Eine gute zweite Halbzeit nach knappem Pausenrückstand war ausschlaggebend für den Erfolg der Landkreiskorbjäger. „Wir hatten Mühe mit den talentierten Ulmern und haben lange auch unseren Distanzwurf nicht etablieren können“ bilanzierte Chefcoach Mario Matic. „Allerdings hatten wir in einem starken Center-Duo Fischer und Buchmann und einem vor allem in Halbzeit zwei überzeugenden Janosch Kögler echte Aktivposten“. Jetzt gelte es, die Leistung im Rückspiel in Ulm gleich zu bestätigen und damit fast schon auf den Playoff-Zug aufzuspringen.

Beide Teams starteten nervös in die Partie. Nach zwei Minuten blinkte ein mattes 0:0 am Scoreboard. Erst allmählich nahm das Geschehen Fahrt auf. Köglers schöner Korbleger brachte endlich Zählbares. Dennoch dominierten im insgesamt zähen ersten Lowscore-Abschnitt Defense, Blocks und Ballverluste. Früh zeigte sich, dass die Tropics auf ihre Dreierfähigkeiten nicht vertrauen konnten. Stattdessen bestimmten auf Seiten der Gelbhemden zunächst die langen Kerle den Takt. Der schon gegen Ludwigsburg zuletzt starke Fynn Fischer war von der Ulmer Deckung zunächst fast nicht einzubremsen. Neben dem nimmermüden Kögler spielte auch Backup-Center Antoine Buchmann stark auf. Trotz Malaise aus der Distanz und latenter Freiwurfschwäche konnten die Gastgeber die Partie auch nach dem 10:12 am Ende des ersten Viertels weiter ausgeglichen gestalten. Der zweite Abschnitt kam insgesamt in Wellen daher. Einen zwischenzeitlichen 8:0-Run der Gastgeber beantworterte Ulms erst 17- jähriges Talent Marko Rosic mit einem 8:0-Lauf. Zur Halbzeit blieb Oberhaching dank des überragenden Fischer (14 Punkte bis dahin) und 11 Rebounds von Buchmann trotz knappem Zweipunkterückstand in der Partie.

Im dritten Viertel dann ein 12:1-Blitzstart der Gastgeber. Ausgerechnet Fischer besorgte den ersten Distanztreffer und stand früh bei 21 Punkten. Kögler dirigierte und plötzlich war auch Season-Highshooter Omari Knox mit einem downtown-Dreier und fünf Zählern am Stück beim 44:35 (24.) zur Stelle.

Doch Ulm war urplötzlich wieder im Spiel und kam auf 42:44 heran (26.). In der heißen Schlussphase hielt Tropics-Kapitän Kögler als Schütze und mit guter Spielordnung behielt den Häuptlingskopf oben. Zwei Minuten vor dem Ende war das Heimteam fast vorentscheidend mit 8 vorn (75:67). Die Oberbayern profitieren dabei auch von diversen Fehlern des schwächelnden Ulmer Leistungsträgers Jensen. Wieder der in Halbzeit zwei stärkste Tropic Kögler schaffte gut eine Minute vor Schluss mit drei Punkten zum 78:70 endgültig Fakten. Fischer und Bode reicherten das Scoreboard zum finalen 11-Punkte-Sieg an. Auch erfreulich: Center Bernhard Benke ist im Team der Tropics zurück. Blieb bei seiner Premiere aber noch unauffällig.

TSV-Score: Fischer 23 Punkte / 6 Rebouunds / - Assists, Kögler 22 / 3 /4, Buchmann 11 / 20 /1, Noeres 8/2/1, Knox 7/7/2, Voit 6/-/1, Dippold 3/2/- , Bode 1/3/3, Benke -/3/1