Mit dem Kajak auf Weltmeisterschafts-Kurs

Von Harald Hettich

Pablo Calliet aus Ottobrunn hat im Kanusport Großes vor – Training in Thalkirchen, Augsburg und Unterschleißheim.

Ottobrunn – Erst ist ein entfernter weißer Fleck auszumachen, noch recht weit südlich in den Fluten des Isarwerkkanals, wundervoll eingebettet in das Landschaftsbild der Münchner Isarauen nördlich der traditionsreichen Floßlände. Ein Kanu- und Wildwasserrevier vom Feinsten in München-Thalkirchen. Besagter weißer Fleck ist nur Sekunden später längst als anmutig paddelnder und die Wassermassen wegschaufelnder Sportkörper auszumachen, der sich schnell und zielgerichtet auf die kleine Anlegestelle des ESV München zubewegt.

Das „Weiß“ ist die dominante Konstante eines nagelneuen Nationaltrikots. Darin steckt keiner, der sich das einfach aus Lust und Laune angezogen hat. Pablo Calliet trägt das bekannte Trikot mit dem roten Brustring spätestens in diesen Tagen hoch verdient und in offizieller Mission.

Der 16-jährige Wildwasserkanute aus Ottobrunn wird in dieser Woche bei den Weltmeisterschaften der Junioren im tschechischen Roundnice erstmals sein Land im deutschen Team und als Solostarter vertreten.

Pablo Calliet dreht finale Runden in vertrautem Terrain, ehe es in die kleine Stadt Roudnice rund 30 Kilometer von Prag am westlichen Elbufer geht. Er hat angelegt, verschnauft kurz und fortan umspielt ein gefühltes Dauerlächeln das Gesicht des sympathischen Athleten. „Es ist schon etwas ganz Besonderes, jetzt an dieser WM teilnehmen zu können. Es ist besonderer Ansporn und die Bereitschaft wächst dadurch, noch mehr ins Training zu investieren“, sagt er.

Die Liebe zum Kajak-Rennsport auf Wildwasser wurde Pablo quasi in die Wiege gelegt. Seine aus dem Rheinland stammende Mutter Claudia Mohr-Calliet und sein französischer Vater Gilles Calliet waren selbst als Athleten international erfolgreich. Heute bilden die beiden das Trainer- und Betreuerinnen-Duo ihres Sohnes. „Viel Zeit und viel Geld kostet das alles“, erklärt die Mama mit liebevollem Blick auf ihren einzigen Sohn. „Aber wir machen das gerne“, betonen beide – während Gilles die pro Stück über 2000 Euro teuren Carbon-Boote auf dem Transporter festzurrt.

Pablos Namenszug prangt längst auf seinen beiden Wettkampfbooten. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Die Reise zum bisherigen Karrierehöhepunkt war eine lange und schweißtreibende für den jungen Mann und sein eingeschworenes Team. „Einfach machen“ bringt der rundheraus lockere Jungspund die Dinge im Gespräch ähnlich zielgerichtet auf den Punkt, wie er sonst sein Renngerät durch abschüssige Stromschnellensteuert. In der Schule ist das Abitur das Ziel, danach will Pablo Calliet Tiermedizin studieren.

Dazu stehen allwöchentlich rund 20 Trainingsstunden an sechs Tagen zu Wasser, im Krafttraining, bei koordinativen Slackline-Übungen oder Ausgleichs-Jogging-Runden auf dem Trainingsprogramm.

Auch die Generalprobe zur WM ist geglückt. Beim European Cup in der Schweiz gewann Pablo Calliet zwei Medaillen. „Wir mussten zwar wegen der horrenden Preise in der Schweiz in einem Bunker nächtigen“, erzählen Vater und Sohn vergnügt. Doch die spartanische Lebensart trug Früchte. Im „Classic“-Rennen auf einer einen Kilometer langen abschüssigen Wildwasserfahrt glänzte Pablo im starken Feld als Silbermedaillen-Gewinner. Kaum schlechter war der drahtige Modellathlet auf der nur wenige hundert Meter langen Sprintstrecke als Bronze-Gewinner. Exakt diese Strecken stehen für Pablo jetzt auch bei der Weltmeisterschaft an.

„Viel Spaß!“ Pablo wünscht zwei befreundeten Hobby-Kanuten vor deren Einstieg in den Kanal jene Freude, die ihn offenkundig und trotz der fordernden Übungseinheiten dauerhaft auszeichnet. Aber auch er weiß, wie sich das „Kentern“ anfühlt. Im Sport wie im richtigen Leben. „Vor dem Eiskanal haben am Anfang alle Sportler Angst“, räumt er mit Blick auf sein zweites regelmäßiges Trainingsterrain im Augsburger Wildwasser ein. Zudem steht noch regelmäßiges Training auf der Schleißheimer Olympia-Regattastrecke an.

„Irgendwann einmal möchte ich natürlich zu Olympia“, stellt der 16-Jährige klar. „2024 in Paris und in der Heimat meines Vaters kommt wohl leider noch zu früh. 2028 wäre aber schön“. Doch Pablo bleibt fokussiert auf das Anstehende. „Im Dreierteam eine Medaille – das wäre toll“. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Topnationen wie Frankreich, Belgien, Slowenien oder Gastgeber Tschechien werden ebenso nach Edelmetall an der Elbe streben. Da hilft Pablos Motto vom „einfach machen“ umso mehr.

Macht er jetzt auch. Das doppelendige Paddel sticht erneut vehement, aber so zielgerichtet wie wohlgetaktet ins Isarwasser , Das Boot gleitet ohne Umschweife wie an der Schnur gezogen die Wasserlinie entlang. Aus dem in Nationalfarben Gewandeten wird wieder ein weißer Fleck, der sich rasch Isar abwärts entfernt. Aber die Vorstellung, dass dieser Junge Erfolg haben wird im Leben und in seinem Sport, die bleibt. HARALD HETTICH