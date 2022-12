TSV Haching München: Mit Rückenwind in die Max-Schmeling-Halle

Von: Umberto Savignano

Blicken mit viel Respekt, aber auch vorsichtig optimistisch auf das Spiel beim Deutschen Meister in Berlin: Hachings Zuspieler Eric Paduretu und Mittelblocker Sebastian Rösler. © Robert Brouczek

Auch wenn die Chancen im Gastspiel am Samstag (15 Uhr) beim Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys nur theoretischer Natur sind, ist den Volleyballern des TSV Haching München das frisch geschöpfte Selbstvertrauen nach dem 2:3 bei den Netzhoppers KW-Bestensee deutlich anzumerken.

Unterhaching – „Das tut uns mental und für die Stimmung sehr gut“, freute sich Trainer Bogdan Tanase über den Auswärtspunkt, den bisher einzigen Zähler, den seine Mannschaft, abgesehen vom 3:0-Sieg bei den Junioren des VCO Berlin, in dieser Bundesligasaison holen konnte. Auch der Sportdirektor war nach dem spannenden Duell hochzufrieden – trotz des knapp verpassten Sieges: „Wir freuen uns über den gewonnenen Punkt. Die Jungs haben drei Sätze lang zwischen gut und sehr gut gespielt. Wenn wir die leichten Fehler weiterhin reduzieren, können wir solche Spiele auch gewinnen“, sagte Mihai Paduretu.

Die Spieler selbst machten ebenfalls kein Geheimnis daraus, wie gut ihnen diese Partie tat, in der es zunächst nach einem Debakel aussah, in die sie sich aber schließlich so hineinbissen, dass man ihnen tatsächlich zutrauen darf, mal einen etablierten Kontrahenten zu schlagen. „Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, unsere Leistung nach vielen Niederschlägen abzurufen. Und ich bin auch sehr froh, dass ich persönlich nach zuletzt vielen körperlichen Schwierigkeiten mehr Einsatzzeit bekommen habe“, sagte Paduretus Sohn Eric, der zwar nicht in der Startformation stand, nach seiner Einwechslung im zweiten Satz aber viel zum Umschwung beitrug. „Bedenkt man noch, dass drei Außenangreifer angeschlagen waren, war das ein sehr gutes Ergebnis. Ich hoffe wir können in den nächsten Wochen daran anknüpfen.“

Wobei der Trainer die Personalprobleme stoisch hinnahm: „Ich sage immer: Akzeptieren oder sterben. Wir haben keine Zeit zu weinen.“ In Berlin kann Tanase wieder aus dem Vollen schöpfen. Entsprechend forsch gehen die Hachinger die Partie an. „Wir fahren nicht nach Berlin, um uns abschießen zu lassen. Berlin ist der haushohe Favorit und derzeit in Topform. Aber wir haben im Hinspiel gesehen, dass auch wir gegen sie Chancen haben. Wir müssen diese nur abgeklärter nutzen“, sagt Mittelblocker Sebastian Rösler in Erinnerung an den Saisonauftakt, als der TSV gegen den Meister beim 26:28 im dritten Satz einem Teilerfolg ganz nah war.

Tanase sieht die Ausgangslage beim Spitzenreiter, der nach neun Spielen die Maximalausbeute von 27 Punkten eingefahren hat, etwas nüchterner: „Berlin ist Berlin. Wir haben keinen Druck. Wir wollen ein noch schöneres Spiel als zuletzt machen und vielleicht etwas weniger Fehler.“

Bleibt die Frage, ob die zu erwartende große Kulisse die Löwen einschüchtert oder zusätzlich motiviert. Rösler erwartet eher das Zweite: „In der Max-Schmeling-Halle gibt man als Spieler gleich nochmal zehn Prozent mehr. Wir haben als Mannschaft nichts zu verlieren, daher gilt für uns: Vollgas, Spaß und All-in!“