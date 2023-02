Mit viel Selbstbewusstsein nach Landshut

Von: Umberto Savignano

HT-Männer erwarten ein enges Spiel

Unterhaching/Taufkirchen - Der Respekt der Konkurrenz war HT Münchens Handballern schon vor dem 40:27-Triumph über den bisherigen Playoff-Spitzenreiter SG Regensburg sicher, er dürfte sich durch die Leistung und das Ergebnis in diesem Bayernliga-Hit aber noch vergrößert haben. HT-Coach Johannes „Danger“ Borschel glaubt indes nicht, dass man es am Samstag (20 Uhr) bei der TG Landshut mit einem verschreckten Gegner zu tun bekommt: „Das wird wieder ein Top-Spiel. Landshut ist eine gute Mannschaft.“ Auch der knappe 37:36-Erfolg seines Teams in der Vorrunde spricht für ein enges Match gegen einen ebenbürtigen Gegner, den man zuhause andererseits mit 48:30 überfuhr. Dieses Spiel und auch das 40:34 in der Vorrunde beim aktuellen Aufstiegsrunden-Spitzenreiter VfL Günzburg schätzt Borschel übrigens ähnlich hoch ein, wie die Vorstellung gegen Regensburg. „Wir haben auch da schon solche Leistungen abgerufen.“

Andererseits gibt es in diesen Play Offs keine Selbstläufer, das musste Borschel beim 33:33 beim TSV Allach, unmittelbar vor der Regensburg-Gala, erleben. Doch seine Mannschaft sei eben lernfähig: „Ich will nicht von einer Reaktion sprechen, aber die Leistung von Allach hat schon was mit uns gemacht in der Trainingswoche.“ Dass das Regensburg-Spiel umgekehrt zu Nachlässigkeit führt, fürchtet der Coach nicht: „Das war ein Anschub für uns, der uns gezeigt hat, es funktioniert. Dass es in Landshut eine schwere Aufgabe wird, ist uns bewusst. Aber wir fahren mit sehr viel Selbstbewusstsein da hin.“

Breite Brust und zugleich Bodenhaftung, das ist auch Borschels Devise mit Blick auf den Aufstieg: „Wir gehören zum Favoritenkreis, so wie Günzburg, Regensburg, Landshut. Das nehmen wir auch an. Aber es sind noch so viele Spiele.“ um