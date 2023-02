Die Hachinger Basketballerinnen sind mittendrin im Abstiegskampf

Von: Harald Hettich

Teilen

Unterhaching – Die Basketball-Damen des TSV Unterhaching können nicht wie geplant bereits vorzeitig für ein weiteres Jahr in der Basketball-Bayernliga Süd planen.

Die Aufsteigerinnen fuhren beim 49:61 (22:36) gegen Schwaben Augsburg eine überraschend klare Niederlage ein. Noch in der Hinserie hatte der aktuelle Tabellenfünfte beim damaligen Schlusslicht am Lech mit 51:41 gesiegt.

Insgesamt läuft das neue Sportjahr für die Landkreisdamen von Trainer Michael Trifellner noch nicht rund. Durch die zweite Niederlage im zweiten Match 2023 sprang auch die Spielstatistik mit jetzt 4:5 Erfolgen ins Negative. Augsburg als Tabellensiebter wittert mit 2:6 Siegen dagegen wieder Morgenluft im Abstiegskampf.

„Durch diese dumme Niederlage haben wir es verpasst, frühzeitig den Klassenerhalt so gut wie sicher zu machen“, ärgerte sichCoach Trifellner. Zuvor hatte sein Team in Abwesenheit der schmerzlich vermissten, weil angeschlagenen Kapitänin Anna Zwiers die schwächste Saisonpartie absolviert. Nach schneller 6:2-Führung war der Faden für verbleibende zweieinhalb Viertel gerissen. „Wir haben die gesamte erste Halbzeit verschlafen, schlecht verteidigt und im Angriff zu schnelle und zu schlechte Würfe genommen“, kritisierte Trifellner. Die vor dem Match als Underdogs gehandelten Augsburgerinnen dagegen gingen, angeführt von ihren Top-Scorerinnen Vanessa Winkler und Felicia Winter entschlossen zu Werke. Ein Bild, das sich auch im dritten Quarter nicht änderte. Während Haching keinen Zugriff auf die Partie entwickelte, blieben die Schwäbinnen entschlossen am Ball. Beim 32:57 waren vor dem Schlussabschnitt bereits alle sportlichen Messen gelesen.

Immerhin: Die Baskets können Basketball. Im Schlussabschnitt kämpften die Gastgeberinnen plötzlich entschlossen, kombinierten starke Defense mit klugen Offense-Abschlüssen. Allein, das Aufbäumen kam zu spät. Bitter auch, dass durch die 12-Punkte-Niederlage am Ende auch der direkte Vergleich gegen Augsburg knapp verloren ging. Das könnte bei möglicher Punktegleichheit am Ende der Saison schwer wiegen. „Leider spielten die Mädels heute nur im letzten Viertel so, wie ich sie kenne“, sagte Trifellner nach einem gebrauchten Basketballtag.

Bis zum nächsten Match haben die Hachinger Basketballerinnen nun Zeit, ihre Spielsysteme zu überarbeiten. Denn erst am Samstag, 25. Februar gastieren die TSV-Damen bei den Zweitliga-Backups des TS Jahn München (17.30 Uhr). Hier gilt es, sich für eine knappe 63:66-Hinspielniederlage zu revanchieren. HARALD HETTICH

TSV Unterhaching, Punkte: Weiherer 11, Lehnard 9, Matthias und Mayer je 8, Uhlstein 4, Vetter 3, Becker, Vilser und Wester je 2 (+Schaffer ohne Score).