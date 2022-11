MTSV Schwabing für Haching-Baskets noch zu stark

Von: Harald Hettich

TSV Unterhaching kassiert 85:97-Niederlage in heimischer Halle gegen den MTSV Schwabing.

Unterhaching. Ein starkes Talentetreffen in der Ersten Basketball-Regionalliga Süd haben die heimischen Haching Baskets gegen den MTSV Schwabing mit 85:97 (38:51) verloren. Die Gäste aus dem Münchner Norden gingen vor rund 300 Zuschauern im Lise-Meitner-Gymnasium nach vierzig intensiven Korbjagdminuten als der verdiente Sieger vom Feld. Die Schwabinger hatten nicht nur die höhere Variabilität in ihrer Offense insgesamt - sondern mit Forward Marco Frank den überragenden Akteur in ihren Reihen. 38 bärenstarke Punkte, acht Rebounds und drei Assists geben die Leistung des 20jhährigen nur ansatzweise wieder.

Vor allem in der ersten Halbzeit war der Gast das abgeklärtere Team. Den Hachingern muss man trotz ihrer zweiten Niederlage im vierten Saisonspiel attestieren, zu keiner Phase des phasenweise hochklassigen wie immer fairen Spiels aufgesteckt zu haben. Vor allem im dritten Viertel hatten die Hausherren nach einigen taktischen Umstellungen von TSV-Coach Stavros Tsoraklidis in der Defensive starke Momente. Näher als fünf Punkte kam das Heimteam aber zu keiner Phase der Partie mehr heran. Die Schwabinger kletterten mit dem dritten Sieg im vierten Spiel auf Rang zwei des Tableaus. Die Hachinger rangieren erst einmal im tabellarischen Mittelfeld. „Wir waren heute in vielen Aktionen gerade im Angriff zu leicht ausrechenbar und zu wenig variabel“, haderte Trainer Stavros Tsoraklidis, dem der kurzfristig ausgefallene Routinier Sebastian Rauch merklich fehlte . Auch schmeckten dem Deutsch-Griechen die 21 Ballverluste seines Teams überhaupt nicht. „Damit lädst Du eine Fast-Break-Maschine wie Schwabing zum schnellen Tempo-Gegenstoß geradezu ein“.

Im ersten Viertel gelang es den Gastgebern zunächst überhaupt nicht, die schnellen Gäste effektiv einzubremsen. Neben Frank wurde in der ersten Halbzeit vor allem auch der wendige und kaum festzumachende Tin Udovicic (13 Punkte) zum echten Problem für die heimische Defense. Erst als Hachings bester Tagesschütze Mirjan Broening nach fehlerreicher Anfangsphase mit einem schönen Move durch die Schwabinger Zone zum 20:22 verkürzte, schienen die Tsoraklidis-Jungs in der Partie angekommen zu sein. Der nimmermüde Daniel Gebray werkelte im Verbund mit den fleißigen Marchesan, Amrhein, Breitreiner und Gjergji – während der sonst für seine Distanzwürfe gefürchtete Kapitän Severin Hohn einen eher schwächeren Tag erwischt hatte. Es war dann Schwabings dritter hochbegabter Trouble- und Doubleshooter Alejandro Valero (11 Punkte), der in der Schlusssekunde des ersten Viertels einen Dreier zur Fünf-Punkte-Führung des Männer-Turn-und-Sportvereins durch die Reuse zauberte. Als Hachings Niklas Kropp das zweite Viertel seinerseits per Down-Town-Longrun eröffnete, war die Partie offen. Doch während die Hachinger intensiv für jeden Punkt arbeiten mussten, hatten die MTSV-Kreativen offenbar die Leichtigkeit des Seins entdeckt. Mit NBA-adaptierter Lässigkeit und fast schon traumwandlerischer Passsicherzeit elten die Schwabinger wenige Minuten vor der Halbzeit auf 45:32 davon.

Nach dem Seitenwechsel hatte das Match zunächst hüben wie drüben echte Offense-Klassemomente. Auch Hachings bis dahin etwas statischer Center Gaetan Schoentgen kam besser in die Partie. Beim 63:68 Sekunden vor dem Viertelende waren die Gastgeber urplötzlich auf fünf Punkte dran an den Fleischtöpfen. Doch weil Frank listig nochmals einnetzte, ging es mit minus sieben auf die zehnminütige Schlussetappe. Hoffnung keimte, als Kropp einen Dreier zwirbelte und Broening beim Two-and-One seine Farben nahe am Gast hielt. Doch Schwabing war abgezockter und profitierte von den inflationären Turnover-Fehlern der Jungs vom Hachinger Bach. Als Kropp noch mal das Spielgerät eroberte, punktete und Schwabings dauernörgelnder Coach Scheinberg zur Auszeit rief, blies AC/DCs „Thunder“ heiße Klänge durch die Boxen in die Halle und sollte wohl die Hachinger noch einmal entscheidend inspirieren. Doch die Schluss-Sequenzen gehörten den Gästen und ihrem Spiritus Rector Frank, der sich auch durch etwas häufige Zurufe des Hallensprechers nicht aus der Ruhe bringen ließ. „Zu viele Fehler, kein Zugriff auf Frank und zu wenige Variationen vorne“ lautete die nüchterne Analyse von Coach Tsoraklidis.

TSV: Broening 30 Punkte / 3 Rebounds / 1 Assist, Kropp 16/7/6, Schoentgen 12/8/1, Gebray 10/2/-, Marchesan 7/2/1, Hohn 4/4/-, Breitreiner 4/1, Amrhein 2/1/1