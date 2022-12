Nach 17:30-Abreibung im Derby hören Trainer der Handballer des TSV Ismaning auf

Von: Patrik Stäbler

Ismanings Handballern (im Bild Kilian Schinkel/M.) fehlt das Durchsetzungsvermögen. © Gerald Förtsch

Ismaning – Die Handballer des TSV Ismaning müssen sich einen neuen Trainer für ihre Bayernligamannschaft suchen. Denn direkt nach der 17:30-Heimklatsche im Derby gegen den SV Anzing haben sowohl Chefcoach Christoph Ilg als auch sein Assistent Florian Nortz ihren sofortigen Rücktritt erklärt.

„Wir haben entschieden, dass wir die Mannschaft nicht in die Playdowns führen können“, sagt Ilg mit Blick auf die im Januar beginnende Abstiegsrunde. Bereits nach der 18:32-Abreibung in Allach vor zwei Wochen habe er das Team angezählt, erinnert der Coach. „Da haben wir klar gesagt, dass noch mal so eine Leistung Konsequenzen haben wird.“ Diese habe man nun nach dem mauen Auftritt beim 17:30 gegen Anzing gezogen. „Am Ende musste ein Kopf rollen“, sagt Christoph Ilg. „Wir machen das jetzt freiwillig, damit die Mannschaft intakt bleibt.“

Vor fünf Jahren hatte der einstige Spieler in Ismaning das Team als Trainer übernommen; vergangene Saison führte Ilg die Isar Devils dann in die Bayernliga. Ursprünglich hatte er damals schon einen Schlussstrich ziehen wollen. Doch auch, weil der Klub keinen geeigneten Nachfolger finden konnte, erklärten sich Ilg und Nortz bereit, noch ein Jahr dranzuhängen.

Nun jedoch haben die Trainer offenbar den Eindruck, Teile der Mannschaft nicht mehr zu erreichen. „Es geht uns weniger um die Ergebnisse, sondern vor allen um die Einstellung“, betont Ilg. „Ich bin überzeugt, dass die Jungs das Potenzial hätten, um in der Bayernliga zu bestehen. Aber dafür müssten sie mehr investieren.“ Schon in den vergangenen Wochen habe er Gespräche mit Florian Nortz geführt. Das Spiel gegen Anzing und die Vorbereitung darauf hätten nun „das Fass zum Überlaufen gebracht“.

„Wir waren am Donnerstag nur acht Leute im Training“, berichtet der Coach. „So kannst du dich nicht auf ein Derby gegen Anzing vorbereiten.“ Gerade mit Blick auf die Abstiegsrunde sei er zu der Überzeugung gelangt, „dass die Mannschaft einen neuen Trainer und frischen Wind braucht“, so Ilg. „Vielleicht hat sich der eine oder andere an uns satt gesehen und satt gehört.“

Für die Abteilungsleitung kam der Schritt der Trainer jedenfalls überraschend, sagt deren Sprecher Alexander Novakovic. „Wir respektieren die Entscheidung. Das einzige, was wir kritisieren, ist die Art und Weise, wie sie verkündet wurde.“ Nun sei der Verein auf der Suche nach einem Interimstrainer, „der das hoffentlich bis zum Saisonende macht“. Ihm soll dann eine langfristige Lösung folgen, die der Klub schon seit Längerem sucht - schließlich hatten Ilg und Nortz bereits im Sommer ihren Rückzug zum Saisonende angekündigt. „Wir sind in Gesprächen mit einem Kandidaten“, sagt Novakovic. „Und diese Gespräche sind für den jetzigen Zeitpunkt schon sehr weit.“ PATRIK STÄBLER

TSV Ismaning - SV Anzing 17:30 (6:16)

SVA: Winkler, Zimmermann - Notz (5/1), Schinkel (3), Elsinger (2), Nickel (2), Baierlein (1), Mannel (1), Varis (1), Schwetz (1), Achhammer (1), Simon, Mansaré, Teschner.

Sofortiger Rücktritt: Ismanings Cheftrainer Christoph Ilg (l.) und sein Assistent Florian Nortz. © Barbara Dreyer/TSV Ismaning