Nachgefragt bei Hachings Sportdirektor Mihai Paduretu

Von: Umberto Savignano

Mihai Paduretu Der Sportdirektor ist glücklich mit dem Engagement von Develey. © Archiv mm

Es gibt mal wieder was zu feiern bei Unterhachings Volleyball-Jugend: Die U16 ist deutscher Vizemeister und die U12 Südbayerischer Meister. Was ist das Geheimnis der beständigen Nachwuchserfolge?

Unser U16-Trainer Stefan Pomerenke hat gesagt, es war eine Riesenüberraschung. Das war es auch, weil die Konkurrenz sehr stark war, wir wären auch mit einem Platz unter den ersten zehn zufrieden gewesen. Aber es gibt schon einige Faktoren, warum wir erst mit der U20 und U18 und jetzt mit der U16 und sogar der U12 erfolgreich sind. Develey ist seit über 20 Jahren Hauptsponsor der Jugendabteilung. Mein besonderer Dank gilt hier Michael Durach (Develey-Firmenchef - d. Red.), den ich seit 25 Jahren kenne, und der immer für die Volleyballer da war. Das ist die Basis.

Und darüber hinaus?

Vor allem haben wir sehr gute Trainer: Diplom-Sportlehrer, A-Lizenz-Trainer, Bundesligaspieler. Es ist ein großes Problem für andere Vereine, gute Trainer für Jugend-Teams zu finden. Da sind wir sehr gut aufgestellt, was wiederum an der Unterstützung durch Develey liegt, aber auch an der durch die Gemeinde, weil unsere Jugendlichen in einer Superhalle trainieren können. Du musst in einer hohen Halle trainieren, um besser zu werden.

Besteht die Aussicht, dass aus den Junioren-Teams Bundesligaspieler hervorgehen werden?

Daniel Günther (das 16-jährige Eigengewächs zählt in der nächsten Saison zum Bundesligakader - d. Red.) ist das beste Beispiel. Wir werden nicht jedes Jahr einen rausbringen, aber wenn es regelmäßig klappt, ist es gut. Wichtig ist aber einfach, dass die Kinder Spaß haben und durch den Sport auch lernen, sich privat besser zu organisieren. Wir haben 300 Mitglieder in der Volleyballabteilung, darunter sind 180 Kinder und Jugendliche. Auch dafür ist es wichtig, so einen Sponsor wie Develey zu haben, denn so viele Kinder müssen unterhalten werden. Der Weg ist schwierig und lang, man muss Übernachtung und Verpflegung bezahlen. Die Kontinuität durch das Engagement von Develey gibt uns Planungssicherheit.

MM: Kann man in der U16 oder vielleicht sogar in der U12 schon sehen, wer das Talent mitbringt, einmal erstklassig zu spielen?

Ja, das kann man schon erkennen.

Das Erstligateam kann derzeit ja nicht an die alten Erfolge von Generali Haching mit vier Pokalsiegen, drei Vize-Meisterschaften und Champions-League-Teilnahmen anschließen. Spielt es trotzdem eine Rolle als Vorbild für die Jugend?

Eine ganz wichtige, auch heute noch. Die Kinder, die jetzt zehn, zwölf Jahre alt sind, kennen unsere Spieler aus Generali-Zeiten nicht mehr. Aber die 1. Bundesliga an sich ist ein Vorbild und dazu kommt natürlich, dass die Bundesligaspieler regelmäßig in der Halle im Training sind und auch mit den Jugendlichen zusammen spielen.

Der Lizenzantrag für eine weitere Bundesligasaison ist gestellt. Bis 15. Mai muss die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachgewiesen werden. Wie stehen die Chancen auf eine weitere Erstligasaison 2022/23 in Unterhaching?

Die ist zu hundert Prozent sicher.

Das Gespräch führte Umberto Savignano.