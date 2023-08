Nachwuchskonzept der Tropics trägt Früchte

Von: Harald Hettich

Zwei Talente schnuppern Zweitliga-Luft: Gabriel Köglsperger (l.) und Emil Wagner. © TSV Oberhaching

TSV Oberhaching bindet zwei Nachwuchs-Talente in den Basketball-Zweitligakader ein.

Oberhaching. Von den Etats manches Ligakonkurrenten in der 2. Basketball-Bundesliga können die Korbjäger des TSV Oberhaching als selbsternannter und erfolgreicher Underdog im professionellen Basketball nur träumen. Weil man bei den auch in der ProB bereits beachtlichen Ablösen und stattlichen Verträgen für Akteure nicht mithalten kann und will, setzt man folgerichtig auf den eigenen Nachwuchs. Die Kooperation mit dem Münchner Traditionsverein TS Jahn München prosperiert bereits prächtig (wir berichteten).

Jetzt trägt auch die mit hauptamtlichen Kräften immer mehr forcierte, eigene Nachwuchsarbeit der Kyberg-Riesen samt deutlich ausgebautem Nachwuchskonstukt und klarer Konzeption Früchte. Als beste Beispiele dafür dürfen der 17-jährige Emil Wagner und der nur ein Jahr ältere Gabriel Köglsperger gelten. Beide Youngster wurden jetzt von Chefcoach Mario Matic und seinem Staff in den erweiterten Kader des Pro-B-Ligisten berufen. Der 193-Zentimeter Shooting-Guard Wagner durfte bereits in der Vorsaison bisweilen in die Trainings-Sessions der Gelbhemden schnuppern. Ihm attestieren seine Coaches zudem während des abgelaufenen Jahres „enorme Fortschritte“. Besonders einen immer besseren Distanzwurf zählt der junge Außen zu seinen Pluspunkten.

Dazu funktioniert auch die ausgewiesene „Basketball-Familie“ Oberhaching. Denn der angehende Abiturient Wagner nennt ausgerechnet TSV-Topscorer Omari Knox als sein „großes Vorbild“. Das kommt nicht nur von den anerkannt starken Leistungen des US-Amerikaners auf dem Court. Der 35-jährige Routinier ist längst auch neben dem Platz als Nachwuchs-Trainer im Stab der Oberhachinger fester Bestandteil. Auch Wagner hat er in vielen Coachings unter seine Fittiche genommen.

Große Hoffnungen verbinden sie in Oberhaching auch mit dem zweiten aufstrebenden Youngster. Der Otterfinger Gabriel Köglsperger spielt seit der U16 für die Tropics und kam in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaften des Vereins zum Einsatz. Mit Nachhall offenbar. Der hoch veranlagte, wenn auch nur 1,79 Meter große Spielmacher und Distanzwurfspezialist soll Zug um Zug integriert werden – zunächst aber vor allem im Training die Granden des Teams herausfordern. Auch sind weiter regelmäßige Einsätze in der Bundesliga-Reserve-Truppe Oberhachings geplant.

„Die Kooperation mit dem Jahn liefert uns Jahr für Jahr gut ausgebildete Akteure, daneben wollen wir aber auch Talente aus dem eigenen TSV-Nachwuchs behutsam an die erste Mannschaft heranführen“, umriss der neue Co-Trainer mit erweiterten Nachwuchsaufgaben, Roland Sovarzo, die mittlerweile gut erprobte Herangehensweise bei den Männern vom Kyberg.

Begrenzte Kapitalströme machen Kreativität unverzichtbar. Beim TSV Oberhaching Basketball haben sie dieses Prinzip verinnerlicht.