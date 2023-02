Negativlauf der Hachinger Hasen hält an

Von: Robert M. Frank

Volleyball – 2. Liga: TSV-Damen unterliegen Wiesbaden II, können aber nicht mehr absteigen.

Unterhaching – Die Volleyballerinnen des TSV Unterhaching haben in der 2. Bundesliga Süd beim 2:3 (25:15, 25:21, 24:26, 20:25, 9:15) gegen den VC Wiesbaden II die vierte Niederlage in Serie einstecken müssen. Dabei war es bereits die fünfte knappe 2:3-Niederlage der laufenden Saison.

Auch diesmal führte die Mannschaft von TSV-Trainer Maximilian Siebold mit 2:0 in Sätzen, musste am Ende aber dann doch der Mannschaft aus der hessischen Landeshauptstadt den Vortritt lassen. Dass der ohne vier verletzte Stammspielerinnen angetretene TSV wieder einmal einen machbaren Sieg herschenkte, lag diesmal insbesondere auch an einer sehr angespannten Personalsituation. Unmittelbar vor dem Spiel in der heimischen Bayernwerk-Arena hatte sich auch noch zusätzlich Mittelblockerin Denise Senst am Knie verletzt. Siebold hatte mangels Alternativen Milena Geist auf die für sie ungewohnte Position beordert. „Dafür sind wir ganz gut gestartet“, meinte der Trainer zu den ersten beiden Sätzen. Diese beiden Durchgänge entschieden die Hachinger Hasen relativ souverän für sich. Ab dem dritten Satz war es dann allerdings vorbei mit der Freude. Während auf der Gegenseite Wiesbaden immer stabiler wurde und weniger Fehler beging, verlor der TSV in seinem Heimspiel vor 200 Zuschauern die Ordnung. „Ab dem dritten Satz haben wir unsere Taktik leider über Bord geworfen“, monierte Siebold. Hinzu kam, dass die spärlich besetzte Mannschaft des Aufsteigers nun auch körperlich abbaute. Zum einen verließen routinierte Spielerinnen die Kräfte. Dazu zählte unter anderem die angeschlagene Diagonalspielerin Carolin Januschke, die unter der Woche krankheitsbedingt nicht hatte trainieren können. Zudem verletzte sich auch noch im fünften Satz Geist bei einer Blockaktion am Finger. Mit einer Rumpfmannschaft mussten die Hachingerinnen dann im entscheidenden Tiebreak die Niederlage miterleben.

„Jetzt gehen wir am Krückstock und es wird in den nächsten Wochen sportlich werden“, sagte Siebold mit Blick auf die Personalmisere. Ein Lichtblick für den Aufsteiger ist hingegen die jüngste Nachricht der Volleyball Bundesliga (VBL). Die für den Spielbetrieb der beiden Volleyball-Bundesligen zuständige Organisation hatte zuletzt bekannt gegeben, dass es wegen der Neueinführung der 2. Bundesliga Pro oberhalb der aktuell zweigleisigen 2. Liga keinen sportlichen Absteiger in beiden Zweitliga-Staffeln gibt.

Somit können die Hachinger Hasen bereits jetzt schon frühzeitig mit einem weiteren Jahr in der 2. Bundesliga planen.